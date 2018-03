Sukanya Rüegg arbeitete 20 Jahre lang als Köchin für ein 4-Sterne-Hotel. Das Kochen ist ihr in dieser Zeit in Fleisch und Blut übergangen: Rüegg braucht keine Waagen oder Messgeräte, um die Mengen der Zutaten zu bestimmen. Sie lässt sich nur von ihrem Instinkt leiten, während sie die Gerichte kreiert.

In der Regel dauere dies nach der Bestellung maximal zehn Minuten. Schon lange habe Rüegg sich gewünscht, ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Am 19. Februar ist ihr Traum wahr geworden. Ihr thailändisches Take-Away und Bistro hat die gebürtige Thailänderin «@Bangkok» getauft.

Vegane und vegetarische variante

Einerseits passe der Name gut zum Marketing, da die meiste Werbung über Social Media wie Facebook oder Instagram betrieben wird. Und andererseits sei – wenn auch noch Zukunftsmusik – ein Lieferservice geplant, so Rüegg. Denn sie möchte ab Mitte März einen Testlauf machen und die Kunden online bestellen lassen. Das Essen werde dann heimgeliefert.

Auf den Speisekarten sind die veganen oder vegetarischen Varianten zwar nicht explizit aufgeführt, doch laut Rüegg kann jedes Gericht auch vegan oder vegetarisch bestellt und zubereitet werden. Auf die Frage, ob da einem Trend gefolgt würde, sagt sie: «Es geht um Respekt und Toleranz gegenüber unterschiedlichen Lebensstilen.»

Tochter Teil des Teams

Nareekan Interamontien, die Rüegg in der Küche unterstützt, fügt hinzu: «Ausserdem ist es eine tolle Herausforderung für mich als Köchin». Eine, die sie auch privat in Angriff nehme, da ihr Freund Veganer sei.

Die Tochter der Inhaberin, Nicole Rüegg, ist ebenfalls Teil der Crew. Die im Detailhandel Ausgebildete arbeitete am Postschalter – nun bedient sie die Kasse und die Kunden im Take-Away. «Wer die Umwelt schonen möchte und seine Tupperware mitbringt, kriegt einen Franken Rabatt», sagt sie.

«Das Essen sieht auf den Bildern genauso aus, wie wir es servieren.» Nicole Rüegg, Kassiererin

Die Wände sind in einem unauffälligen Gelb gehalten. Fotos von Bangkok und die Aufschrift «Memories of Bangkok» zieren eine Wand. «Manche Gäste kennen die Stadt. Die Bilder wecken bei ihnen nostalgische Gefühle», so Nicole Rüegg. Die Teller haben ein eckiges Design, auf einem Monitor sind Diashows von den Speisen zu sehen. «Das Essen sieht genauso aus, wie wir es servieren», so Rüegg. Vielen Gästen sei die Frische der Speisen und hausgemachten Saucen aufgefallen. Die Zutaten werden bei thailändischen Vertreibern gekauft, sodass sie zum grössten Teil original thailändische Erzeugnisse sind. Selbst das Bier stammt aus der ehemaligen Heimat von Sukanya Rüegg.

Abseits der Küche – in bürokratischen Belangen – wird das Team von Günes Negati unterstützt: «Ich kümmere mich um den Papierkrieg», so der Grosshändler, der auf das grosse Bild eines Taxis an der Wand blickt. Es handelt sich um ein «Tuk Tuk». «Ein asiatisches Taxi auf drei Rädern, das oft von einem Velo oder Töff gezogen wird – und bei Staus den normalen Taxis vorzuziehen ist», so Negati. Das Taxi auf dem Wandbild hat ein spezielles Kennzeichen: Es ist das Passwort für das WLAN im Bistro.

@Bangkok

Die Öffnungszeiten des Wetziker Bistros und Take-Aways in der Bahnhofstrasse 278 sind montags bis freitags von 11 bis 22 Uhr und samstags von 16 bis 22 Uhr. Sonntags ist das Geschäft geschlossen. Für Studenten gibt es 15 Prozent Rabatt. Für jedes Gericht kriegt man auf der Rückseite der Visitenkarte einen Stempel. Hat man neun Stempel, so geht das zehnte Gericht, das zur Mittagszeit bestellt wird, auf das Haus.