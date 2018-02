Die ZO-Trophy lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche geübte und weniger geübte Curler in die Wetziker Eishalle. Im Bild Impressionen vom Samstagnachmittag, 24. Februar 2018. Zum Bericht.

In der Wetziker Curlinghalle trafen sich von Freitag bis Sonntag erfahrene und weniger erfahrene Curlingspieler zur ZO-Trophy. 30 Teams kämpften um den Titel, die Steinherren feierten ihn schlussendlich. Das Team um Ronny Hermann (Skip), Marcel Wettstein, Simon Lehmann und Daniel Studer verlor keine Partie.

In der Finalrunde hatten die «JJ’s and friends» mit 4:5 das Nachsehen. Die Steinherren schufen die Differenz mit einem Zweierhaus im letzten End. Sowieso waren die Steinherren das gesamte Wochenende über äusserst souverän unterwegs. Die Drittplatzierten aus Dettenried konnten in der vierten Runde beispielsweise mit 3:9 bezwungen werden.

Mit 16:1 und 17:2 gewonnen

Im zweiten Rang klassierte sich das Team Grappinio’s. Skip Jörg Hösli, Adi Helbling, Pischli Nauer und Susanne Soltermann feierten auf ihrem Weg aufs Podest die beiden höchsten Siege des Turniers. In der 1. Runde wurde den «Eisheiligen» eine 1:16-Niederlage hinzugefügt, zum Abschluss unterlagen «Quattro Fratelli» mit 2:17. (mig)