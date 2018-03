Der offizielle Start zur Erweiterung des GZO Spital Wetzikon ist am Mittwoch erfolgt. Dieser bildete den offiziellen Startschuss zur Umsetzung der ersten Etappe des Gesamtbauprojekts. Die Bauarbeiten nehmen sieben Jahre in Anspruch und werden somit 2025 beendet sein. Die reinen Baukosten betragen 200 Millionen Franken, alles in allem sind 250 Millionen Franken veranschlagt.

Wie das Spital in einer Mitteilung schreibt, betonte Verwaltungsratspräsident Jörg Kündig (FDP) am Anlass, dass die Basis für eine medizinische Grundversorgung der Region eine zeitgemässe, zukunftsorientierte Infrastruktur sein müsse. Die aktuellen Entwicklungen in der Spitallandschaft erforderten Flexibilität in Bezug auf die Infrastruktur, aber auch auf die Zusammenarbeit mit anderen Grundversorgern und Spitälern. Diese und viele weitere Faktoren seien in die Planung des Bauprojekts eingeflossen.

Spitalbetrieb läuft weiter

Der Bau sei ein Gesamtwerk, das nur gelinge, wenn viele verschiedene Menschen zusammenarbeiten, sagte CEO Matthias P. Spielmann. Für die Mitarbeitenden komplizierten die Bauarbeiten vorübergehend ihre Arbeit. Sie würden jedoch sicherstellen, dass der Spitalbetrieb während der gesamten Bauzeit uneingeschränkt weiterlaufen könne.

Für Interessierte hat das Spital eine eigene Website zum Erweiterungsbau eingerichtet. Zudem gibt es auf dem Parkplatz in der Ecke Spitalstrasse/Schneggenstrasse einen Informations-Pavillon. zo