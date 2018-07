Am Mittwochmorgen kam es in zahlreichen Robenhauser Haushalten zu Ausfällen des warmen Wassers. Der Grund dafür war unklar, aber die Stadtwerke Wetzikon räumten ein, dass es aufgrund der Zahl am Gasnetz liegen müsse und nicht an individuellen Problemen der Gasinstallationen. Die Werke versprachen eine rasche Gasnetzanalyse.

Diese liegt nun vor und zeigt kurz zusammengefasst, dass eigentlich kein Problem vorliegt. Franco M. Thalmann, Leiter der Stadtwerke, sagt: «Die Werte liegen innerhalb der Toleranz.» Möglicherweise seien Brenner knapp eingestellt und arbeiteten mit dem gemessenen, eher tiefen Methangehaltswert von 81 Prozent nicht. Das erkläre aber noch immer nicht, weshalb nur Robenhausen unter dem Problem leide. «Wir haben mehrere hundert Kunden im gesamten Gasnetz mit wahrscheinlich ähnlichen oder gar gleichen Heizsystemen.» In anderen Worten: Der Grund für die Störung ist nach wie vor unbekannt.

Problem bei vielen Kunden behoben

Allerdings hätten die Stadtwerke das Problem bei gut 15 Kunden beheben können, so Thalmann. Und am Donnerstag habe es keine weiteren Störungsmeldungen mehr gegeben, was aber auch mit den Ferien zusammenhängen könne. «Möglicherweise haben Kunden noch gar nicht bemerkt, dass der Brenner der Warmwasseraufbereitung ausgestiegen ist.» Die Stadtwerke seien aber gewappnet, um die Störung umgehend zu beheben.

Thalmann sagt, dass nach wie vor Messungen im Netz gemacht würden und man hoffe, weiteren Aufschluss zu erhalten. Sobald mehr bekannt sei, werde man weiter informieren.