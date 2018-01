Der Wetziker Stadtrat will seine Interessenverbindungen noch vor den Wahlen offenlegen. (Archivbild: Christian Senn)

Für den Wetziker Stadtrat soll gelten, was für die Parlamentarier schon seit zwei Jahren gilt: die Offenlegungspflicht von Interessenbindungen. Barbara Spiess (SP) lud den Stadtrat mit einem Postulat ein, die für sie geltende Transparenz auch für die Stadträte festzuschreiben.

Das neue Gemeindegesetz, das seit Anfang Jahr in Kraft ist, schreibe die Offenlegung zwar vor. Der entsprechende Paragraf sei allerdings erst per Ende 2021 umzusetzen. Spiess regte an, der Stadtrat möge seine Interessenbindungen schon im Hinblick auf die Wahlen 2018 zur Verfügung zu stellen. Beschluss und Umsetzung seien mit geringem Aufwand verbunden, argumentierte die SP-Parlamentarierin. Es müsse lediglich die Geschäftsordnung des Stadtrats geändert werden.

Offenlegung vor den Wahlen

Wie der Stadtrat nun in einem Beschluss schreibt, ist er bereit, das Postulat entgegenzunehmen. Der Stadtrat sei der Ansicht, dass die Offenlegung sinnvoll und wichtig ist. Die Übergangsfrist bis 2021 will er nicht ausschöpfen. Die Offenlegung der Interessenbindungen des Stadtrats erfolge noch vor den Wahlen 2018.

Der notwendige Beschluss zur Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates soll zeitnah erfolgen, sagt die stellvertretende Stadtschreiberin Martina Buri. Sobald dies geschehen ist und die entsprechenden Informationen zusammengetragen wurden, sollen die Interessenbindungen auf der Website der Stadt veröffentlicht werden. In ähnlicher Form, wie das bereits heute beim Parlament der Fall ist.