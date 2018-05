So wie an der Bahnhofstrasse soll es nach Ansicht von Brigitte Rohrbach (SP) in Wetzikon möglichst nicht aussehen. Mit ihrem Vorstoss stösst sie beim Stadtrat allerdings auf wenig Gehör. (Foto: PD)

Mit den vielen zusätzlichen Einwohnern hat in Wetzikon in den letzten Jahren auch die Siedlungsfläche enorm zugenommen. SP-Parlamentarierin Brigitte Rohrbach befürchtet deswegen eine massive Abnahme von naturbelassenem Boden. Um diese Entwicklung abzufedern, forderte sie in einem Postulat mehr Kompetenzen für die AG Natur. Die Arbeitsgruppe müsse bei beinahe sämtlichen Baugeschäften beigezogen werden (wir berichteten). Sie müsse insbesondere auch bei Strassenprojekten beigezogen werden. «Damit auch im Strassenraum die Pflanzung von Bäumen und Büschen nicht an den Rand gedrängt wird», sagt Rohrbach.

Heute nimmt die AG Natur zu allen Bauprojekten im Nahbereich von inventarisierten Landschaftsobjekten Stellung, verfasst Mitberichte zu Gestaltungsplänen und ist für die Antragstellung an den Stadtrat bei Schutzentscheiden zuständig. Ebenso werden ihr alle Umgebungspläne von Bauprojekten zur Beurteilung unterbreitet.

Mehr personelle Ressourcen

Der Stadtrat empfiehlt, den von 13 Gemeinderäten unterzeichneten Vorstoss nicht zu überweisen. Die Anliegen des Naturschutzes und der Grünraumplanung könnten nicht durch eine intensivierte Anhörung der AG Natur gewährleistet werden, schreibt er im entsprechenden Beschluss. Vielmehr solle die AG Natur als Partner bei der Planung mitwirken und mit einem Grünraumkonzept die Anliegen des Naturschutzes als verbindliche Leitlinie für die Stadt- und Verkehrsplanung bereitstellen.

Eine Ausdehnung der Zuständigkeit würde laut Stadtrat bedeuten, dass die AG Natur zu einer deutlich zunehmenden Zahl von Geschäften Stellung nehmen müsste. Dafür brauche es mehr personelle Ressourcen in der Abteilung Umwelt, so der Stadtrat. Er bezweifelt zudem, dass die im Vorstoss geschilderten Ziele durch den Einbezug eines weiteren beratenden Gremiums erreicht werden könnten. Vielmehr müsse dieses Ziel im Rahmen von Stadtentwicklungen, Nutzungs-, Quartier- und Zentrumsplanungen sowie Strassenprojekten berücksichtigt werden. Somit sei es Aufgabe der Stadt- und Verkehrsplanung.

Konzepte, Prozesse, Pläne

Dem Thema Grünflächen werde auch so vermehrt Beachtung geschenkt, so der Stadtrat. Die Stadtplanung wolle hierzu ein Konzept zur Schaffung von gut gestalteten Grün- und Freiräumen im Siedlungsgebiet erarbeiten. Zudem begleite sie im Rahmen ihrer Ressourcen räumliche Entwicklungen, Planungsprozesse, Gestaltungspläne und Quartierpläne. Ebenso biete sie für Bauten mit erhöhten gestalterischen Anforderungen architektonische Beratungen an.