Nach sechs Jahren mit roten Zahlen schliesst die Rechnung der Stadt Wetzikon zum zweiten Mal in Folge positiv. Es sei zweifellos einer der besten Abschlüsse der letzten Jahre, sagt Finanzvorstand Heinrich Vettiger (SVP). Bei einem Aufwand von 220,3 Millionen Franken resultiert ein Ertragsüberschuss von 5,8 Millionen Franken. Budgetiert war lediglich ein Gewinn von 1,8 Millionen Franken.

Die Hauptgründe für das gute Ergebnis sind die höher als erwartet ausgefallenen Steuereinnahmen. Die Grundstücksgewinnsteuern lagen 2,4 Millionen Franken über Budget, bei den ordentlichen Steuern waren es 1,3 Millionen Franken. Zudem habe man weniger Abschreibungen vornehmen müssen. Das Eigenkapital der Politischen Gemeinde beträgt nach Berücksichtigung des Gewinns 90,1 Millionen Franken.

Investitionen fast halbiert

Die Investitionen 2017 fielen um 5,7 Millionen Franken tiefer aus als geplant. Insbesondere bei den Stadtwerken und im Kanalnetz hätten vorgesehene Projekte nicht realisiert werden können. Insgesamt wurden 2017 brutto 16,5 Millionen Franken investiert. Im Vorjahr waren es noch 29,1 Millionen Franken. Die grössten Posten im Steuerhaushalt waren die Sanierung der Usterstrasse (1,35 Millionen Franken), die Erweiterung des Schulhauses Feld (1,3 Millionen Franken), die Sanierung des Flachdachs beim Schulhaus Walenbach (935’000 Franken) sowie der Kauf der alten Post beim Stadthaus für 850’000 Franken.

«Wir müssen akribisch dranbleiben. Die gute Wirtschaftslage hält nicht ewig.» Heinrich Vettiger (SVP), Finanzvorstand

Die tieferen Investitionen zusammen mit dem positiven Ergebnis erlaubten einen Schuldenabbau um 9 Millionen Franken. Noch immer weist die Stadt in ihren Büchern aber 73 Millionen Franken verzinsliche Schulden aus.

Die Politische Gemeinde erhielt im Jahr 2017 einen kantonalen Finanzausgleich von 29,3 Millionen Franken (59 Steuerfussprozente; Vorjahr: 22,2 Millionen) und wird auch weiterhin stark davon abhängig sein. Im nächsten Jahr wird dieser ohne Sekundarschule rund 25 Millionen betragen.

Gestiegene Sozialkosten

Steigende Ausgaben gab es allen voran bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe, den Heimplatzierungen und der Pflegefinanzierung in Alters- und Pflegeheimen. Diese lagen 2,2 Millionen Franken über Budget.

Das Ausgabenwachstum habe jedoch durch eine hohe Ausgabendisziplin teilweise kompensiert werden können, sagt Vettiger. Die Kostendisziplin fange schon beim Budgetprozess an. «Mittlerweile wissen die Leute, dass sie vernünftig budgetieren sollen. Dieses Resultat ist erneut das Verdienst von allen: der Verwaltung, des Parlaments und des Stadtrats.»

Steuersenkung kein Thema

Nach den jahrelangen Defiziten wähnt sich der Finanzvorstand auf dem richtigen Weg. «Wir haben die richtigen Massnahmen getroffen. Jetzt sehen wir eine Trendwende.» Die Nettoverschuldung von 291 Franken pro Kopf habe sich aufgrund des guten Ergebnisses in ein Nettovermögen von 500 Franken je Einwohner verwandelt.

Vettiger blickt grundsätzlich optimistisch in die Zukunft. «Wenn die Wirtschaft so weiterläuft, können wir auch in Zukunft mit guten Resultaten rechnen.» Der Finanzvorstand betont jedoch auch: «Wir sind noch nicht über den Berg.» Angesichts des fortgeschrittenen Wirtschaftszyklus und dem anstehenden Anstieg des Zinsniveaus gelte es nun, Schulden abzubauen. «Wir müssen akribisch dranbleiben. Die gute Wirtschaftslage hält nicht ewig.» Daher sei für ihn eine Steuersenkung – trotz den Überschüssen in Millionenhöhe – momentan kein Thema.