Die Fraktion der SP Wetzikon nimmt in der kommenden Legislaturperiode keine Mitglieder anderer Parteien auf. Wie die Partei in einer Mitteilung schreibt, werde sie eine fünfköpfige Fraktion aus ihren fünf Gemeinderäten bilden. In den vergangenen vier Jahren spannten die Sozialdemokraten mit der AW-Gemeinderätin Bigi Obrist zusammen.

Profil schärfen

Die SP begründet den Entscheid damit, dass sie ihr Profil schärfen wolle. Nach den Erfahrungen mit einer gemischten Fraktion möchte sie in der kommenden Legislatur als eigenständige Fraktion wahrgenommen werden. «Selbstverständlich wird die Fraktion punktuell je nach Thema parteiübergreifend auf die anderen Fraktionen zugehen, um gemeinsam für eine attraktive Entwickelung der Stadt Wetzikon einzustehen.»