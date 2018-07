Fabienne Schlumpf eröffnete ihre Saison über 3000 m Steeple beim Diamond-League-Meeting in Paris in 9:39,89 Minuten. Dies ist ein solider Wert für die Wetzikerin, die an den Europameisterschaften in Berlin aufs Podest laufen will.

Schlumpf bleib zwar rund 18 Sekunden über ihrem Schweizer Rekord aus dem Vorjahr. Dieser Wert darf allerdings beim Saisondebüt nicht als Referenz herangezogen werden. Die 27-Jährige konnte nach einer Sehnenentzündung am Fuss nicht planmässig in die Bahnsaison einsteigen. Zudem lief die Wetzikerin am lauen Sommerabend in Paris in einem Weltklassefeld. Die Siegerin Beatrice Chepkoech knackte sogar mit der Weltbestleistung von 8:59,36 Minuten die 9-Minuten-Marke. Gegen die Top 7 von Paris wäre Schlumpf auch in Bestform chancenlos gewesen.

Nur zwei Bahntrainings

«Ich habe mir für diesen Wettkampf keine konkrete Zeit zum Ziel gesetzt», sagte Schlumpf. «Ich wollte einfach so lange wie möglich am Feld dran bleiben, was mit einem schnellen ersten Kilometer von 3:07 Minuten auch gelang.»

Danach sei es für sie aber hart geworden, zu wenig spezifische Trainings habe sie diesen Frühling absolvieren können. «Bisher habe ich erst zwei Bahntrainings in den Beinen», fügte sie an.

Die vielseitige Schweizer Läuferin wird sich noch steigern, denn die Basis ist vorhanden. Im Frühling erreichte die 27-Jährige an der Halbmarathon-WM in Valencia in 1:10:36 Stunden den starken 16. Rang. Erst danach traten die Beschwerden auf, die sie zu einer Pause zwangen. (sda)