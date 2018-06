Die LCZ-Langhürdlerin Robine Schürmann zeigte an den Schweizer Vereinsmeisterschaften in Basel einen starken Auftritt. Die Hinwilerin lief in 55,79 Sekunden die zweitbeste Zeit ihrer Karriere und blieb wie schon am Pfingstmontag auf der gleichen Anlage deutlich unter der EM-Limite (57,70).

Daneben gelang Schürmann über 200 m mit 24,14 Sekunden eine persönliche Bestzeit.

Platz 3 für Dany Brand

Alex Wilson sorgte derweil für das Highlight der Wettkämpfe. Über 200 m senkte er seinen Schweizer Rekord auf 20,29 Sekunden. Wilson unterbot seinen bisherigen Bestwert aus dem vergangenen Jahr bei nahezu Windstille um 8 Hundertstel.

Das Publikum auf der Basler Schützenmatte bekam weitere Topleistungen zu sehen. So überzeugten beispielsweise Wilson oder Mujinga Kambundji, welche die 100-m-Läufe in 10,15 respektive 11,20 Sekunden gewannen.

Zuwachs erhielt die Europameisterschafts-Equipe von Swiss Athletics durch den Langhürdler Alain-Hervé Mfomkpa (COA L ausanne-Riviera), der sich in 50,38 Sekunden durchsetzte und erstmals unter dem verlangten Wert von 50,70 blieb. Im selben Rennen erreichte der Rütner Dany Brand mit einer Zeit von 52,03 den dritten Platz. (sda/zo)