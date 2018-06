Für das Diamond-League-Meeting in Oslo fühlte sich Fabienne Schlumpf Anfang Juni noch nicht bereit. Jetzt aber ist die Wetzikerin wieder voll leistungsfähig. Am Samstag tritt die 27-Jährige, die zwischenzeitlich durch eine Sehnentzündung gestoppt worden war, erstmals diese Saison in ihrer Spezialdisziplin über 3000 m Steeple an.

Schlumpf ist selbstredend glücklich darüber, wieder auf der Bahn zu sein. «Ich kann es kaum erwarten.»

Fast wie an kenianischen Meisterschaften

Die Rückkehr auf die Wettkampfbühne war Schlumpf am 10. Juni mit ihrem Sieg am Frauenlauf in Bern über 5 km ideal gelungen. In der französischen Hauptstadt wartet nun aber eine schwierige Aufgabe auf sie.

Zehn Läuferinnen im 15-köpfigen Feld weisen eine bessere persönliche Bestzeit als Schlumpf auf, die zudem als einzige der Athletinnen 2018 noch kein Steeple-Rennen bestritten hat. Und es macht fast den Anschein, als starte sie an kenianischen Meisterschaften. Gleich neun Läuferinnen stammen aus dem ostafrikanischen Land.

Zur kenianischen Fraktion zählt auch Hyvin Kyeng Jepkemoi. Die Olympia-Zweite von Rio 2016 hatte die Diamond-League-Rennen in Rom und Oslo gewonnen.