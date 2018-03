Wie die Stadt Wetzikon auf ihrer Website schreibt, startet die SBB ihre Gleisarbeiten beim Bahnübergang an der Asylstrasse am Mittwoch, 21. März, um 8 Uhr. Die Arbeiten dauern bis am Freitag, 23. März, um 16.30 Uhr.

Während dieser Zeit ist der Bahnübergang für den motorisierten Verkehr gesperrt – Fussgängerinnen und Fussgänger können den Bahnübergang jedoch weiterhin überqueren. Die Verkehrsteilnehmenden werden gebeten, die Umleitungen zu beachten.