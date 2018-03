Steckt Peter-Jürg Saluz, einer der härtesten Kritiker von Wetzikons Stadtpräsident Ruedi Rüfenacht (EVP), hinter dem anonymen Flugblatt, das am Freitag und Samstag in vielen Wetziker Briefkästen landete? Er schreibt auf seiner Homepage, er sei auch in Verdacht geraten, dessen Urheber zu sein. Allerdings distanziert er sich auf seiner Website klar davon. «Meine Urheberschaft steht nicht zur Diskussion. Ich weiss, dass ein Impressum zwingend ist, und ich hätte die durchaus zutreffenden Argumente ohnehin bedenkenlos unterzeichnet», schreibt Saluz. «Bei mir wären sie allerdings wesentlich ausführlicher geworden.»

Auf seiner Website bringt er derweil eine neue Theorie ins Spiel, wonach Rüfenacht den Flyer sogar selber verfasst haben könnte, um Mitleid zu generieren. Immerhin mache sich der Mitleideffekt bereits bemerkbar. Rüfenacht sagte am Freitag in einer Stellungnahme, dass er nicht unbedingt ein Problem mit den Vorwürfen habe, sondern damit, dass er nicht mit dem Urheber des Flugblattes darüber sprechen könne. Diese Spekulation gehört also wohl eher zu den absurderen Verdächtigungen, wäre eine solche Selbstinszenierung doch reichlich riskant. Auf eine Anfrage von «züriost» hat Rüfenacht noch nicht geantwortet.