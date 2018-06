Im Oberland Märt in Wetzikon will Salt die erste Filiale im Bezirk Hinwil eröffnen. (Foto: Nicolas Zonvi)

Ex-Libris weg, Marionnauds weg, McPaperland weg und OVS wird es auch nicht mehr lange machen. Die Negativmeldungen um den Ladenmix im Wetziker Züri Oberland Märt häuften sich in der letzten Zeit. Nun kommt mal eine Positive: Salt eröffnet im Einkaufszentrum eine neue Filiale – die erste im Bezirk Hinwil.

Laut Mediensprecher Benjamin Petrzilka will Salt damit das Angebot für die Oberländer Kunden verbessern. «Die bislang nächsten Filialen liegen in Uster und Rapperswil-Jona. Dass wir nun in Wetzikon einen Standort haben werden, ist sicherlich eine Aufwertung des Services und soll auch neue Kundschaft anziehen.»

«Einkaufszentrum als Idealfall»

Auf den Oberland Märt stiess Salt nach eingehender Suche in der Region. «Für uns war klar, dass wir uns hier niederlassen wollen. Der Standort im Einkaufszentrum kristallisierte sich rasch als Idealfall heraus.»

Im Salt Store will der Mobilanbieter nicht nur den Abo-Service betreiben, sondern auch Geräte und Accessoires verkaufen. «Der Dienstleistungs- und der kommerzielle Aspekt des Geschäfts laufen parallel zueinander.»

In der Ex-Libris-Filiale

Eröffnet wird der Shop in Wetzikon am Donnerstag, 21. Juni. Er wird in der bisherigen Ex-Libris-Filiale zu liegen kommen. Die Eröffnung geht mit diversen Promotionen einher, wie Petrzilka sagt. Dazu gehören insbesondere Rabatte bei Neuabschlüssen gewisser Abos. Zudem laufe während der ganzen Eröffnungsperiode ein Gewinnspiel.