In einem mehrstufigen Selektionsprozess konnte sich die Schibli-Gruppe gegen hunderte Unternehmen der Region durchsetzen und den Prix SVC Wirtschaftsraum Zürich 2018 des Swiss Venture Clubs gewinnen. Das Familienunternehmen vereine erfolgreich Dienstleistungen aus den Bereichen Elektrotechnik, Gebäudetechnik, Informatik, Kommunikation und Automatik, schreibt der SVC in einer Mitteilung.

Der zweite Platz geht an das Wetziker Familienunternehmen Reichle & De-Massari (R&M). «R&M ist eine erfolgreiche Transformations- und Wachstumsstory in einem hochkompetitiven Zukunftsmarkt», betonte Jurypräsident Michael Steinmann in seiner Laudatio. Reichle & De-Massari entwickelt komplette Verkabelungslösungen für hochwertige Datenkommunikationsnetze in Bürogebäuden und Datenzentren, für die Industrie und in der Telekommunikation. Führend im Schweizer Markt ist Reichle & De-Massari mittlerweile in über 40 Ländern tätig und verfügt auf sechs Kontinenten über eigene Marktorganisationen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 920 Mitarbeitende, davon 250 in der Schweiz, und wird von CEO Michel Riva geführt.

Bronze holt sich die Transa Backpacking AG, die führende Anbieterin von Travel- und Outdoorausrüstungen in der Schweiz. Das Unternehmen ist seit 40 Jahren am Markt und bietet heute in zehn Filialen und Outlets über 33‘740 Produkte von 521 verschiedenen Marken an. Ebenfalls ausgezeichnet wurden die Meister Abrasives AG aus Andelfingen, weltweit führend in Fertigungsprozessen durch hochproduktive Schleifwerkzeuge, das erfolgreiche Gastronomieunternehmen Pumpstation Gastro GmbH aus Zürich sowie die QUALIPET AG aus Dietlikon, Marktführer im Schweizer Haustierbedarf.

Plattform für KMUs

Der Swiss Venture Club zeichnet mit dem Prix SVC Wirtschaftsraum Zürich zum sechsten Mal vorbildliche kleine und mittlere Unternehmen der Region aus. Der Anlass bot den über 2‘200 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Medien Einblicke in das Unternehmertum der Region. Träger und Initiant des Prix SVC ist der Swiss Venture Club, ein unabhängiger, non-profit-orientierter Verein zur Förderung und Unterstützung von KMU in der Schweiz. (zo)