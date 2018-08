Die Feuerwehr löschte am Montagabend einen Kellerbrand an der Florastrasse in Wetzikon. (Foto: Feuerwehr Wetzikon-Seegräben)

Es war für einmal ein Feuerwehrmann selber, der am Montagabend um 20 Uhr die Einsatzleitzentrale der Feuerwehr alarmierte. Der Grund: Er hatte im Nachbargebäude dunklen Rauch ausgemacht. Beim Eintreffen der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben war das Gebäude bereits durch die Stadtpolizei Wetzikon evakuiert worden. Die Feuerwehr konnte sich so auf die Brandbekämpfung konzentrieren, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Es stellte sich heraus, dass im Untergeschoss des Gebäudes ein Brand in einem Keller ausgebrochen war. Die Feuerwehr konnte ihn rasch löschen und gar verhindern, dass der Rauch noch in andere Räume trat.

Ursache und Schadensmass noch offen

Verletzt wurde bei dem Brand laut Feuerwehr niemand. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten nach einer Stunde wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Schadenshöhe und die Brandursache werden durch Spezialisten geklärt.

Neben der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben stand die Stadtpolizei Wetzikon, die Kantonspolizei Zürich, ein Rettungswagen vom Rettungsdienst Regio 144 sowie der Statthalter im Einsatz.