An der Motorenstrasse 36 liegt die Werkstatt Dreamlab, die jungen Menschen mit ungewisser Zukunft ein Praktikum anbietet. Und ihnen helfen will, ihre Stärken zu erkennen und ihre Träume zu verwirklichen.

Auf dem Trottoir vor dem Gebäude steht ein Schild, das auf ein vom «Dreamlab» organisiertes Popupcafé hinweist. Eine Passantin betrachtet es – vielleicht wird sie ja vorbeischauen.

Das Traumlabor Das «Dreamlab» bietet perspektivlosen jungen Menschen in der Motorensrasse 36 einen Ort, wo sie ihre Träume verwirklichen und in der Werkstatt, bei Vermietungen oder im Print- und Laserstudio mithelfen können – sowie im vorerst temporären Popup-Kafi. Am Mittwoch und Donnerstag, dem 17. und 18. sowie dem 24. und 25. Januar, hat es von 9 bis 17 Uhr offen. Am Samstag, 27. Januar, klingt das Projekt mit einem Brunchspecial von 10 bis 15 Uhr aus.

Bohnen aus Brasilien und Bier

Vor der Werkstatt sind Europoolpaletten pedantisch aufgestapelt. Betritt man das Café, begrüsst einen eine junge Dame mit grünen Haaren und schwarzem Hut – ein Song von «Placebo» läuft im Hintergrund. Zehn junge Menschen halten sich im Café auf, sie plaudern oder arbeiten an ihren Laptops.

Das Angebot an Getränken beinhaltet Softgetränke, Chopfab-Bier und selbstredend Kaffee. Dieser wird aus brasilianischen Arabicabohnen gemacht. «Diese wachsen hoch und sind schwer zu ernten, aber schmecken intensiv», so eine Barfrau. Cappuccino, Kafi, Espresso, Kafi Creme, Schale, Latte macchiato oder «Babyccino» kommen aus einer riesigen Kaffeemaschine, die eigens für das Projekt gemietet wurde. «Die Bohnen kommen vom Zürcher Kaffeeröster Miró», sagt Michi, der Co-Leiter von «Dreamlab».

Kronleuchter, Kerzen in Kelchen

Auf die Frage, wie man auf die Idee gekommen sei, ein Café in der Werkstatt zu organisieren, sagt Michi: «Eine Mitarbeiterin, wollte ein Café starten. Ich finde, es müssen nicht immer sogleich grosse Projekte riskiert werden. Es bot sich an, ihr Vorhaben im Kleinen auszuprobieren.»

«Was mein Traum ist, weiss ich nicht, weil ich früh erwachsen werden musste.»

Anonymer Ex-Praktikant

Das «Dreamlab», das ohnehin eine Bar und über ihr eine erhöhte Lounge mit aus Europaletten hergestellten Möbeln hat, bietet hierfür ein stimmiges Ambiente – eine Mischung aus Industriestil und Eleganz: Kronleuchter hängen von der Decke herab und beleuchten die Holztische, auf denen in verzierten Glaskelchlein Kerzen vor sich hin flackern.

Trennwand, T-Shirts und Träume

Eine Wand trennt den Bereich mit den Tischen und Stühlen von der Werkstatt. «Im Caféraum können sich die Leute austauschen oder an ihren Laptops arbeiten. In der Werkstatt wird gehämmert, genäht und gedruckt», so Michi. Ein Praktikant teilt dem Co-Leiter mit, dass er sich um Bestellungen gekümmert und bedruckte T-Shirts verpackt habe. Er sagt: «Wenn ich hier bin, bin ich nie schlecht drauf.»

In einer Ecke des Raumes sind Selfies und Fotos von ehemaligen Praktikanten des «Dreamlab» aufgehängt. Auf einem steht geschrieben: «Was mein Traum ist, weiss ich nicht, weil ich früh erwachsen werden musste.» In das Café kommen aber nicht nur junge Menschen, das Publikum sei durchmischt – besonders zur Mittagszeit, so Michi. Der Praktikant hat Feierabend und verabschiedet sich höflich und mit einem Lächeln im Gesicht. Hoffentlich ist er seinen Träumen näher.