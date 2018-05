5000 auf einen Streich: Das Vokalsextett Härz, bestehend aus sechs Müttern aus der ganzen Deutschschweiz, hat innert einem Wochenende mehr CDs verkauft als der gesamte Schweizer Musikmarkt in der letzten Woche. Die 5000 verkauften Platten sind auf einen berührenden Auftritt in der SRF-Sendung «Happy Day» zurückzuführen, wie Härz-Promoter Rolf Schlup mitteilt.

Vom Erfolg überrascht ist nicht zuletzt Tabea Vogel, die Vertreterin des Kantons Zürich im Sextett, wie sie auf Anfrage sagt. Vogel verbrachte einen wesentlichen Teil ihrer Kindheit in Wetzikon, wo sie in der Nähe der Post Kempten aufwuchs. Heute wohnt sie in Zürich.

Für die Mutter eines kleinen Mädchens war der Auftritt in der SRF-Sendung genial, wie sie auf Facebook schreibt. «Ich freue mich schon auf den nächsten.»

Zeitgleich verfolgt die Ex-Wetzikerin ein Soloprojekt. Den jüngsten Videoclip zu ihrem Song «Ällei» hat sie am selben Tag veröffentlicht wie die Sendung im SRF über den Bildschirm flimmerte.