Der Paukenschlag hallt nach: Sempione Fashion, die Schweizer Vertriebsgesellschaft von OVS, hat vor kurzem beim Bezirksgericht Höfe im Kanton Schwyz ein Gesuch um provisorische Nachlassstundung eingereicht und steht damit vor dem finanziellen Kollaps. Vom Entscheid betroffen sind 1180 OVS-Mitarbeitende in rund 140 Filialen, davon drei im Zürcher Oberland mit insgesamt 17 Mitarbeitenden: In Wetzikon, Hinwil und Effretikon.

Das im Anschluss an die provisorische Nachlassstundung eingeleitete Konsultationsverfahren mit den Personalvertretern bei Sempione dauert noch bis zum 20. Juni. Im Anschluss daran dürfte es höchstwahrscheinlich zu einer Entlassungswelle kommen.

Beim Verkauf der Textilgruppe Charles Vögele an OVS vor knapp zwei Jahren wurde noch ein Sozialplan für die Belegschaft erstellt. Ob dieser Sozialplan auch im vorliegenden Fall zur Anwendung kommt, ist nach Angaben des zuständigen Unia-Gewerkschaftssekretärs Alex Granato ungewiss.

Im Falle einer Nachlassstundung oder eines Konkurses, der sich daran anschliesst, besteht keine Pflicht, einen Sozialplan zu erlassen. Bei den Mitarbeitenden von OVS war laut Granato seit langem grosse Unsicherheit und Frustration spürbar.

Die Stellenprozente seien massiv reduziert worden. Auch hätten keine Beratungen von Kunden durchgeführt werden können. Bei der Zulieferungen der Waren habe es massive Schwierigkeiten und Verzögerungen gegeben. Für das weitere Vorgehen auf Gewerkschaftsseite ist die Entwicklung in Sachen Nachlassstundung massgebend.

Hoffnung für Angestellte

Während der provisorischen Nachlassstundung, die bis zu vier Monate dauern kann, werden Verhandlungen seitens des Sachwalters geführt, um einen Teil der Filialen an einen oder mehrere Dritte zu übertragen. Für einige wenige Angestellte von OVS gibt es Hoffnung: Zwei kleinere OVS-Filialen hat die Schweizer Modekette Chicorée als Mieterin bereits vor Einreichung der Nachlassstundung übernommen: in Düdingen FR und Wolhusen LU.

Nach Angaben eines Sempione-Sprechers findet derzeit in sämtlichen OVS-Läden in der Schweiz ein Ausverkauf statt, «um die Ware möglichst schnell zu Geld zu machen». Damit sollen unter anderem die Löhne der Angestellten gezahlt und die Ansprüche der Gläubiger befriedigt werden.

Der Sprecher bestätigte, dass zurzeit intensiv nach potenziellen Interessenten für die OVS-Läden in Liquidation Ausschau gehalten wird, «um entweder etwas anderes darin zu machen oder allenfalls weiterhin unter dem Namen OVS am Markt aufzutreten». Entscheiden wird aber letztlich der Sachwalter, und dies nach dem Grundsatz, was am besten für Gläubiger und Mitarbeitende ist. Thomas Schär