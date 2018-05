Bekannt aus «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» und dank des Songs «Flugzeuge im Bauch»: Oli P. tritt am Pubfestival in Wetzikon auf. (Bild: Wikimedia Commons/Sven Mandel)

Das Programm des diesjährigen Pubfestivals in Wetzikon ist ein buntes Potpourri aus Partys aller Art: Am Wochenende startete der mehrwöchige Festmarathon mit einem Klassiker: Der Ballermann-Party. Am Mittwoch stehen zwei hiesige Berühmtheiten am DJ-Pult: Der Seuzacher Roland Bunkus alias Mr. Da-Nos und der Wädenswiler Engin Colin Kilic alias Sir Colin.

Am Freitag folgt der Höhepunkt der sieben Sausen: An der «Brawo»-Hits-90s-Party tritt Oli P. auf – der deutsche Schauspieler, Sänger und Moderator. Seinen musikalischen Durchbruch schaffte Oliver Alexander Reinhard Petszokat Ende der 90er-Jahren mit der gerappten Coverversion des Hits «Flugzeuge im Bauch» von Herbert Grönemeyer:

150 Auftritte im Jahr

Zuvor hatte der heute 39-Jährige bereits durch seine Rolle als Ricky Marquart in der RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», Bekanntheit erlangt. Insgesamt konnte Petzsokat über vier Millionen Platten verkaufen und zählt zu den erfolgreichsten deutschen Sängern.

«Oli nimmt jeden Auftritt seit 22 Jahren immer gleich ernst.» Carsten Hüther, Manager von Oli P.

Auch heute ist es um den Entertainer noch nicht ruhig geworden, wie sein Manager Carsten Hüther sagt: «Oli hat im Jahr 150 Auftritte, wird gerade auf RTL und im WDR ausgestrahlt und hat ein Grossprojekt im öffentlich Rechtlichen Fernsehen vor der Brust mit über 100 Drehtagen.» Darüber hinaus habe er eine Radioshow, die vier Stunden täglich in Berlin zu hören sei. «Oli nimmt jeden Auftritt seit 22 Jahren immer gleich ernst», sagt Hüther. «Ob bei seinen Sommerkonzerten vor bis zu 40’000 Menschen oder am Pubfestival in Wetzikon.»

Maja Graf, Projektleiterin des Pubfestivals, bestätigt ebenfalls: «Wir hatten Glück, dass wir Oli P. engagieren konnten.» Auch wenn man in der Schweiz nicht mehr so viel von ihm höre, in Deutschland sei Petszokat noch immer sehr gefragt. Für die «Brawo»-Hits-Party sei er die ideale Besetzung. «Es war nicht einfach, jemanden aus den 90ern zu finden, der qualitativ noch richtig gut ist», sagt Grafweiter. Oli P. werde sicher seinen Hit «Flugzeuge im Bauch» und wohl noch einige eigene Lieder singen. «Ich lasse mich aber auch überraschen.» Als Aufleger betätigen sich am Freitagabend DJ Nameless, Urs Diethelm und Rolf Menz.

Die Bilder von der «Ballermann»-Party am 5. Mai 2018:

Après-Ski nach Strandparty

Am Samstag, 12. Mai, geht es schliesslich weiter mit dem Maifäscht und den Entertainern Seerugge Feger und DJ Pascy. Das letzte Pubfestival-Wochenende schliesst dann mit drei aufeinanderfolgendenden Events: Am Freitag steigt die Ü-16-Party mit T-Bani, Hugo R, Skandy und Latinlover, die Partytunes, Charts und Hip Hop spielen. Ausserdem gibt es eine Show von Clique Collective Prod.

Am Samstag wird die Wetziker Eishalle zur Location einer guten, alten Amerikanischen Tradition: Spring Break. Für die passende Musik sorgen die DJs from Mars, 2 Elements, O-Dee und Black Spirit.

Einen ziemlich krassen Kontrast dazu liefert schliesslich der letzte Programmpunkt am Sonntag, 20. Mai. Auf die Strandparty folgen Schlager und Après Ski mit Marry, Tim Toupet, Bayern Rocker und DJ Mario.