Als Leser-Reporter Ken Davé am Mittwochmorgen in seinem Haus in Robenhausen den Wasserhahn auf warm stellte, wartete er vergebens. Auch die Dusche spukte kein heisses Wasser aus. «Ich rief einen Servicetechniker an und der sagte mir, andere Leute in Robenhausen hätten dasselbe Problem.» Ihm sei schnell klar geworden, dass der Boiler nicht heizte. «Und der ist an die Gasheizung angeschlossen.» Davé glaubt deshalb, dass Robenhausen ein Erdgasproblem hat.

Bei den Stadtwerken ist man derweil ratlos. Leiter Franco Thalmann sagt, ein «Gasproblem» liegt im übrigen Netz nicht vor. «Das ganze Gasnetz hängt zusammen, es ist daher noch unerklärbar, dass nur Robenhausen von dem Problem betroffen ist.» Bisher habe er aber nur Anrufe aus diesem Gebiet von Wetzikon erhalten.

Einzigartiger Fall

Bereits gestern Abend hätte sich ein Service- und Heizungsmonteur gemeldet wegen Heizungsstörungen. «Wir dachten zunächst, das Problem liege im entsprechenden Haus», so Thalmann. Nun hätten sich die Meldungen über Störungen aber derart gehäuft, dass es sich um kein individuelles Auftreten handeln könne. «Die Ursache muss daher am Gasnetz im Gebiet Robenhausen liegen.»

Klar sei, dass die Gasbrenner für die Warmwasseraufbereitung im Gebiet Robenhausen nicht funktionierten. «Wieso, wissen wir aber noch nicht.» Es wurde deshalb im betroffenen Gebiet eine Gasanalyse durchgeführt. «Weil ein solcher Fall noch nie aufgetreten ist, haben wir keine Erfahrungswerte und wissen auch nicht, wie lange die Behebung der Störung dauert», sagt Thalmann. Man arbeite aber mit Hochdruck an der Aufklärung.