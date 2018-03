Markus Fritzsche empfängt uns in seinem Studio in der alten Nagelfabrik in Wetzikon. Teilweise liegt hier noch Material herum wie vor 50 Jahren. Vorbei an alten Maschinen und Kisten mit Nägeln, gelangen wir in die Kreativstube des Musikers. Hier findet Markus Fritzsche seine Inspiration.

Zahlreiche Werbespots hat er in der Vergangenheit vertont. Einige Melodien blieben bis heute bestehen. Jedem Kind dürfte etwa der Migros-Jingle ein Begriff sein. Auch bei vielen Fernsehfilmen oder –serien hat Fritzsche mitgewirkt. Am längsten bei der Soap «Lüthi & Blanc» des Schweizer Fernsehens. Welcher Spot sein Favorit ist, verrät Markus Fritzsche im Video:

Markus Fritzsche - der Musikproduzent. (Video: Chiara Coniglio)

Inzwischen hat sich Markus Fritzsche vom Produzieren und Komponieren mehrheitlich zurückgezogen. Seit etwa fünf Jahren steht er vor allem selbst auf der Bühne. Es gehe ihm bei seinen Projekten in erster Linie um den Spass, meint Fritzsche. Diesen hat er in verschiedenen Bands. Vielen dürfte er von seinen Auftritten mit Larry’s Blues Band ein Begriff sein. Zudem spielt er seit einigen Jahren in der Band von Lilly Martin. Mehr zu diesem Projekt erzählt Markus Fritzsche im zweiten Video:

Markus Fritzsche - der Bassist. (Video: Chiara Coniglio)

Wer Markus Fritzsche live erleben möchte, erhält an diesem Samstag, 10. März, eine Gelegenheit. Er tritt als Bassist in der Band von Lilly Martin im Scala in Wetzikon auf. Die gebürtige New Yorkerin tourt momentan mit ihrem neuen Album «Minetta» durch die Schweiz.

Als Bassist tourt Markus Fritzsche derzeit mit Lilly Martin durch die Schweiz. (Video: YouTube/Sydney Dacat)