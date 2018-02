An einer Wahlkampfveranstaltung mit Regierungsrat Ernst Stocker (SVP) hat die Wetziker SVP am Donnerstagabend in Hinwil die Kandidaten für die Parlamentswahlen präsentiert. Von den sechs derzeitigen SVP-Parlamentariern treten fünf zur Wiederwahl an. Einzig der bisherige Renzo Argiro will keine zweite Amtszeit anhängen. Stefan Homberger kandidiert zwar nochmals, jedoch lediglich auf dem 22. Listenplatz (hinter zahlreichen Doppelnennungen).

Hohe Wahlchancen für Neue

Dafür finden sich ein paar neue Namen auf der Liste. Die Chance, dass einer davon den Sprung ins Parlament schafft, ist relativ hoch. Bei den letzten Wahlen kam die SVP Wetzikon auf acht Sitze. In der Zwischenzeit sind Susanne Poschung und Thomas Azadian aus der Partei ausgetreten.