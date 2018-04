«Marktfrisch» seien die Trauben, hiess es in der Migros-Filiale in Wetzikon. Ein halbes Kilo der Früchte kosteten 3.90 Franken. Eine Kundin wunderte sich: «Marktfrische Trauben im April?» Bei genauerem Hinschauen entdeckte sie, dass es sich um Trauben aus Indien handelt. «Das ist der Gipfel der Dekadenz», sagt sie zum Konsumentenmagazin «Espresso» von Radio SRF 1.

In vier Wochen nach Europa

Tatsächlich sind die Trauben alles andere als marktfrisch: Sie «gelangen innerhalb von rund vier Wochen per Schiff von Indien nach Europa», teilt Migros auf Anfrage von «Espresso» mit. Durch den Transport im Kühlcontainer behielten die Früchte ihre Frische.

Migros verwende die Bezeichnung «Marktfrisch» noch für weiteres Obst und für Gemüse in der Frischauslage. Etwa für exotische Früchte oder jüngst auch für Spargeln aus Peru. Dass der Zusatz «Markt» eine Art Regionalität vermittelt, sehe Migros anders: «Marktfrisch zielt auf die Frische von Früchten und Gemüse, die auch beim Import gewährleistet ist.» Der Begriff sei angelehnt an den Verkauf auf dem Markt. Allerdings sagt Migros auch, «wir können nachvollziehen, wenn der Begriff Fragen aufwirft».

Ärger bei Marktfahrern

Dass sich Migros den Begriff «Marktfrisch» derart zurechtbiegt, ärgere jene Schweizer Obst- und Gemüseproduzenten, die ihre Produkte tatsächlich frisch auf dem Markt verkaufen. Das bestätigt etwa Ruedi Brugger, Präsident der Marktfahrer-Vereinigung Winterthur. Dagegen etwas unternehmen könne man aber natürlich nicht, da es sich nicht um einen geschützten Begriff handle.

Und so betonen die Marktfahrer einfach immer wieder, dass die Produkte bei ihnen tatsächlich marktfrisch seien: Diese würden in der Regel am Vortag geerntet, so Brugger.