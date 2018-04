14.45 Uhr

Moderatorin Mirjam Rickli verkündet, dass die Wahlbeteiligung bei 32.8 Prozent liegt.

Dies freut Ursi Cossalter (CVP). Noch am Donnerstag habe es danach ausgesehen, als liege diese nur bei 20 Prozent, was oberlausig gewesen wäre. Nun freut sie sich über diese Beteiligung, die zeige, dass sich in Wetzikon die Leute interessieren würden.

Martin Wunderli (Grüne) hingegen ist nicht zufrieden. Wenn zwei Drittel der Wetziker zu Hause blieben, stimme etwas nicht, findet er. Man müsse sich fragen, wie legitim eine Wahl sei, wenn nur ein Drittel der Wahlberechtigten wählen gehe. Sein Fazit: Die Wahlunterlagen seien viel zu kompliziert, viele Leute seien überfordert von den vielen Listen.

Auch Pascal Bassu (SP) ist enttäuscht über die Wahlbeteiligung. Er habe sich 40 Prozent oder mehr gewünscht. Man habe von der SP 500 Leute angerufen und auf der Strasse viele erreicht. Viele sagten, sie hätten bereits gewählt. Dies lasse den Schluss zu, dass nicht alle ehrlich seien.