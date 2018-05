Sieben Wochen nach dem Gewinn des Erstliga-Schweizer-Meistertitels offizialisiert der EHC Wetzikon die Mutationen im Kader für die nächste Saison. Das Gros des Teams bleibt wie erwartet zusammen: 19 Spieler aus dem Meisterkader verlängerten ihre Verträge. Dazu stehen sieben Zuzügen acht Abgänge gegenüber. Die Transferaktivitäten seien damit abgeschlossen, meldet der Klub.

Röthlisberger kommt von Dübendorf

Neben den bereits bekannten Zuzügen von Michael Schaub, Tobias Werner (beide Chur), Yves Bader (Neuchâtel), Luca Luchsinger (GCK Lions) und Dimitri Beer (South Muskoka Shield/CAN) ist neu auch die Verpflichtung von Raphael Röthlisberger fix. Der 27-Jährige war die letzten sieben Jahre in Dübendorf engagiert, wurde in dieser Zeitspanne vom Stürmer zum Verteidiger umfunktioniert und erzielte in 261 Spielen insgesamt 148 Skorerpunkte. Zudem stösst Nino Marzan zu den Wetzikern. Der 20-jährige Bruder von EHCW-Captain Nicolas Marzan stürmte zuletzt für Seewen in der MSL. Seine Karriere begann einst bei der Oberländer Nachwuchsorganisation EZO Huskys.

Stamm-Quintett hört auf

Die acht Abgänge betreffen ein Quintett, das regelmässig zum Einsatz kam: Bereits kurz nach der Finalissima gegen Sierre wurde bekannt, dass Gianni Rüedi, Christian Trippel und Alain Butty aufhören. Dazu gesellen sich nun auch die beiden Stürmer Oliver Bucher und Joshua Blasbalg. Darüber hinaus werden drei Ergänzungsspieler nicht mehr im EHCW-Dress auflaufen. Peter Hofer wechselt fix zum EIE. Pietro Sartori sowie Ersatzkeeper Dominic Volk verlassen den Klub mit unbekannter Destination. (zo)