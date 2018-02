Die ZO-Trophy lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche geübte und weniger geübte Curler in die Wetziker Eishalle. Im Bild Impressionen vom Samstagnachmittag, 24. Februar 2018. Zum Bericht.

Teams mit geübten und weniger geübten Curlingsportlern eiferten dieser Tage an der ZO-Curling-Trophy den Meistern der Sparte nach. Auf den sechs Rinks in der Curlinghalle Wetzikon gab es viele spannende Ausmarchungen zu sehen. Die Duelle waren stets dem Ziel verpflichtet, möglichst viele der acht Steine pro End und Team näher ans Zentrum im so genannten Haus zu platzieren als das gegnerische Team. Vonnöten waren knappe Kommandos und ausdauernde Wischeinsätze.

Im Team der «Eisheiligen» waren neben Skip Rudolf Käppeli (57) auch dessen Ehefrau Beatrice (59), Sohn Stephan (30) und Marcel Lenzlinger vertreten. Obwohl alle vier nicht im Besitz einer Lizenz sind, schlugen sie sich in den ersten drei Begegnungen am Freitag und Samstag ganz ordentlich. «Wirklich geübt sind weder Bea noch ich. Wir haben vor rund eineinhalb Jahren hier in der Eishalle Wetzikon einen Grundkurs belegt und dabei den Curlingsport etwas intensiver kennengelernt», erzählt Rudolf Käppeli. An der ZO-Trophy würden sie zum ersten Mal teilnehmen, erläutert Beatrice Käppeli. «So können wir weiter Erfahrungen sammeln. Vielleicht sind wir ja bald Clubmitglieder», sagt sie.