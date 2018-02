Seit zwei Wochen kann man an der Tösstalstrasse 51 wieder essen: Am Sonntag ist die offizielle Neueröffnung. (Foto: Nathalie Guinand)

An den Wänden hängen Schwarz-weiss-Fotos aus der italienischen Film-Ära: Sofia Loren, Adriano Celentano, Cristan De Sica. Auf den Tischen stehen Blumen, auf den Fenstersimsen auch – Rosen, Orchideen. Im Hintergrund singt Laura Pausini. Aus dem «Talhof» ist «Mr. Pizza e Pasta» geworden, geführt von Edoardo Accaputo. Wie der Name sagt, gibt es vor allem Pizza und Pasta. «Wir bieten authentische italienische Küche mit marktfrischen Zutaten», sagt der 24-Jährige.

Die Pasta ist hausgemacht, das Fleisch stammt aus der Schweiz und Italien. Das Restaurant ist ein Familienbetrieb: Auch Vater und Mutter Accaputo arbeiten mit, dazu ein Koch, ein Pizzaiolo, eine Servicekraft und ein Pizzakurier. Alle haben italienische Wurzeln.

Die Accaputos haben jahrelange Erfahrung in der Gastronomie. Zehn Jahre lang betrieb Massimo Accaputo den Pizzakurier «Poldo» in Pfäffikon, seit zwölf Jahren ist er mit «Mr. Pizza al Massimo» in Hinwil stationiert. Das «Mr. Pizza e Pasta» in Wetzikon ist ein zweites Standbein der Familie. «Damit geht für mich ein Traum in Erfüllung», sagt Edoardo Accaputo, der in Hinwil wohnt. «Der Traum der Selbstständigkeit. Wir haben per Zufall erfahren, dass die vorherigen Pächter aufhören und hatten Glück.»

Gastroküche mit Pizzaofen

Während rund drei Monaten haben sie den Talhof umgebaut – vor allem die Küche. «Das war vorher nur eine kleine Küche, wie man sie zu Hause hat», erzählt Accaputo. «Wir haben eine komplette Gastroküche und einen Pizzaofen eingebaut.» Der gelernte Sanitär war zuvor über vier Jahre lang im Familienbetrieb in Hinwil tätig. «Dort habe ich alles gemacht, vom Teig über Auslieferungen, Administration bis zu den Dienstplänen – und habe dadurch alles von der Pike auf gelernt.»

Der Talhof in Kempten erlebte zuletzt viele Pächterwechsel (siehe Box), viele Wirte scheiterten nach kurzer Zeit. Accaputos machen sich keine Sorgen, dass es ihnen ähnlich gehen könnte. «Wir sind seit 12 Jahren in Hinwil und dort von Jahr zu Jahr gewachsen», sagt Mutter Norma Accaputo. «Wir sind für gute Qualität bekannt. Und wenn man alles gibt, mit dem ganzen Herzen dabei ist und an das Produkt glaubt, schmecken das auch die Kunden.»

Zudem sei die Grösse des Restaurants mit rund 40 Sitzplätzen ideal. «Es ist nicht zu gross und nicht zu klein, es ist genau richtig», sagt Edoardo Accaputo.

Montag ist Ruhetag

Bereits hätten sie positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung bekommen – man freue sich, dass das Restaurant an der Tösstalstrasse 51 wieder offen ist. «Wir machten bis jetzt keine Werbung», sagt Norma Accaputo. «Wir sind überrascht, wie gut es die ersten zwei Wochen angelaufen ist.»

Das «Mr. Pizza e Pasta» hat jeweils Dienstag bis Freitag von 11.30 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 23 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag von 17.30 bis 23 Uhr. Neben dem à la Carte-Angebot gibt es mittags eine kleine Menükarte. Auch kann man sein Essen Take Away mitnehmen oder nach Hause bestellen.

www.mr-pizza.ch

Am Sonntag, 25. Februar findet von 16 - 18 Uhr die offizielle Eröffnung im «Mr. Pizza e Pasta» an der Tösstalstrasse 51 in Wetzikon mit einem Apéro für alle statt.

Traditionsbeiz mit zahlreichen Pächterwechseln

Der «Talhof» wurde gemäss Wetzipedia 1870 erbaut. Ursprünglich beherbergte die Liegenschaft einen Quartierladen, später wurde diesem ein Restaurant angegliedert. Zweimal wurden Restaurant und Keller bei Überschwemmungen verwüstet. 1977 und 1984 trat der Chämptnerbach über die Ufer. 1996 hörte die Liegenschaftsbesitzerin Hanni meier nach 21 Jahren auf, im «Talhof» zu wirten. Danach folgten zahlreiche Pächterwechsel. Die neuen Pächter blieben vier Jahre, die darauffolgenden nur gerade zwei. 2005 wirtete Hanni Meier für kurze Zeit wieder im «Talhof» bis ein neues Pächterpaar für fünf Jahre übernimmt.Im Herbst 2016 verkaufte Hanni Meier die Liegenschaft. Nach einem Pächter, der gerade mal drei Monate im Talhof wirtete, übernahmen im April 2017 Thesy und Jenny Frauchiger. Thesy Frauchiger wirtete zuvor fünf Jahre lang im «Havanna» in Kempten. Ihr Konzept, das Restaurants nur tagsüber zu öffnen, funktionierte offenbar nicht. Nach nur einem halben Jahr hörten Mutter und Tochter auf.