Lange hat sich die Wetziker SVP mit einer offiziellen Stellungnahme zum Fall Schlatter zurückgehalten. Dies, weil ihr bewusst gewesen sei, dass ein derartig einschneidender Entscheid vom Stadtrat nicht leichtfertig gefällt werde. Doch nun bricht die Partei mit einer Medienmitteilung ihr Schweigen.

Der Auslöser war offenbar das von 30 Kulturschaffenden unterzeichnete Protestschreiben gegen die Entmachtung Schlatters. In der am Donnerstag veröffentlichten Erklärung stellten sie einen Zusammenhang her zwischen dem Ressortentzug und der Abstimmung über die Rechtsformänderung der Stadtwerke in eine Aktiengesellschaft.

«Sozialistische Propaganda»

«Neuerdings legen sich die von der Stadt gesponserten Kulturschaffenden ins Zeug», schreibt die SVP in der Mitteilung. «Sie behaupten – nebst anderen Parteien – der Wechsel sei ein bürgerlicher Racheakt gegen Schlatter, welche sich gegen die fälschlicherweise behauptete Privatisierung der Stadtwerke gewehrt habe.» Dies täten die Kulturschaffenden allerdings «ohne Faktenwissen» und «mit sozialistischen Propaganda-Begriffen».

Die wählerstärkste Wetziker Partei stellt sich hinter den Entscheid des Stadtrats. Aus ihrer Sicht müsse es erdrückende Fakten gegeben haben, welche den Stadtrat dazu bewegt hätten, einen Ressortwechsel durchzuführen. «Wir fordern deshalb alle auf, dieses Thema nicht weiter mit Unwahrheiten anzureichern oder für Wahlkampfpropaganda zu missbrauchen.» Hoffnung hat die SVP in den Entscheid des Bezirksrats. «Nur er kann Licht ins Dunkel bringen.»

«Erwartungen bei weitem verfehlt»

Die SVP hatte Schlatter bei den Ersatzwahlen 2016 unterstützt. Nun zeigt sich die Partei enttäuscht von der GLP-Stadträtin. «Heute müssen wir feststellen, dass Schlatter unsere Erwartungen einer Bereicherung im Stadtrat bei weitem verfehlt hat.» Unter ihr seien drei Abgänge von Geschäftsleitung-Mitgliedern zu verbuchen. «Es ist davon auszugehen, dass dafür nicht der Zufall sondern ihre Führungseigenschaften verantwortlich sind.»

Kritik richtet die SVP aber auch an Stadtpräsident Ruedi Rüfenacht. Mit seiner Rede am Neujahrs-Empfang habe er unnötig Öl ins Feuer gegossen. Die Partei bedauert, dass er nicht zurückhaltender war. «Die Klarstellung im ‹ZO›-Interview hätte aus Sicht der SVP gereicht.»