So italienisch ist Wetzikons Gastroszene. Von gut 45 Wetziker Restaurants - Cafés und Imbissstände ohne Restaurantbereich nicht eingerechnet - bieten 13 italienisches Essen an, davon haben 11 eine grosse Pizza-Karte. Ein Drittel der Wetziker Essrestaurants ist also auf die italienische Küche fixiert, ein Viertel davon auf Pizzas. Und in den vergangenen Jahren haben immer noch mehr italienische Restaurants ihre Pforten geöffnet. Beispiel: Basilico Rosso in Robenhausen, Mr. Pizza e Pasta im Talhof Kempten, Mamma's Cucina in Unterwetzikon oder der Kebab-Spezialist Sole, der sein Angebot in Oberwetzikon vor einiger Zeit auf die italienische Küche ausgebaut hat.

Ein Missverhältnis? Entscheiden Sie!

Und gleich noch eine weitere Frage: Wo gibt es die beste Pizza in Wetzikon?