«Hiermit informieren wir Sie über demnächst anstehende Umbauarbeiten an der Bahnhofstrasse 148, EG, ehemals Okto-Bar», steht im Brief, der Ende März an die Mieter an der Bahnhofstrasse 148 in Wetzikon ging. Weiter heisst es: «Wir sind aktuell an der Planung des kompletten Rückbaus.»

Wie im Schreiben weiter steht, starten die Rückbauarbeiten im Sommer 2018 und dauern je nach Arbeitsfortschritt ungefähr einen Monat. Weiter Informationen folgen, sobald das definitive Bauprogramm ansteht.

Gespräche mit potentiellen Mietinteressenten

Der Rückbau erfolge, weil man das Lokal so nicht vermieten könne, heisst es bei der Privera AG, die das Gebäude verwaltet, auf Anfrage von «züriost». Der Terminplan werde aktuell erarbeitet und demnächst kommuniziert. Derzeit würden Gespräche mit potentiellen Mietinteressenten geführt, um einen Nachmieter zu finden. Man behalte sich vor, allfällige Flächenunterteilungen beim Rückbau nach Absprache mit diesen vorzunehmen.

14 Jahre lang hatte Christian Davatz die Okto-Bar in Oberwetzikon geführt. Im Juni 2015 wurde über dem Lokal der Konkurs eröffnet – die Miete von 13'000 Franken hatte ihm nach eigenen Angaben sprichwörtlich das Genick gebrochen. Seit da steht das Lokal leer.