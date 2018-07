Passanten in Wetzikon staunen nicht schlecht, als am Abend des 7. Juli 18 Frauen im Brautkleid oder sonst einem festlichen Kleid durch die Stadt spazieren. Anlass ist der jährliche Brautkleiderevent, den Barbara Brunner mit ihrer Schwester Belinda Friedli vor drei Jahren ins Leben gerufen hat.

«So viele Frauen haben ein Brautkleid oder sonst ein schönes Kleid zu Hause», sagt die 30-Jährige. «Es ist schade, wenn man diese Kleider nur einmal tragen kann und sie dann im Schrank verstauben.» Die Frauen treffen sich immer an anderen Orten. 2016 fand der Anlass erstmals in Rapperswil statt, letztes Jahr in Zürich, diesmal in Wetzikon. Zuerst gehen die Frauen einen Apéro trinken, dann Nachtessen und am Schluss tanzen. «Dieses Jahr waren wir am Waldfest in Seegräben.»

Kein Polterabend

Natürlich fallen die Frauen auf. «Viele meinen, es sei ein Polterabend», sagt Brunner, die in Sulzbach wohnt und in Wetzikon arbeitet. «Wenige trauen sich, zu fragen.» Wenn die Leute aber erführen, was dahinter stecke, fänden sie es alle eine super Idee.

Belinda Friedli hat 2016 geheiratet, Barbara Brunner selbst im vergangenen September. Ihr Brautkleid hat sie somit am Samstag das erste Mal seit der Hochzeit getragen. «Das war ein megacooles Gefühl», sagt sie. «Mit diesem Kleid sind so viele Emotionen verbunden, es war wunderschön, es nochmals anzuziehen.»

Beim ersten und zweiten Mal waren acht Frauen dabei, dieses Jahr sind es bereits achtzehn. «Es läuft alles über Mund-zu-Mund-Propaganda. Offenbar besteht eine Nachfrage. Es war jedenfalls ein toller Abend.» Das nächste Mal findet der Anlass am 29. Juni 2019 statt – wo ist noch unklar. Dafür bleibt der Dresscode unangetastet: Alle kommen im Brautkleid.

https://www.facebook.com/Jährlicher-Braut-Keider-Event-277079462681634/