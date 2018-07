Er habe im Auftrag des Ratspräsidenten und des Büros des Grossen Gemeinderates die schmerzliche Pflicht, über den Tod von Gemeinderat Daniel Hari zu informieren, schreibt Stadtschreiber-Stellvertreter Marco Steiner in einer Mitteilung. Der 69-Jährige sei gestern Sonntag nach einem Bad im Pfäffikersee an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben.

«Das Büro des Grossen Gemeinderates ist über dieses traurige Ereignis erschüttert. Es trauert um ein verdientes Mitglied des Stadtparlamentes. Unsere Gedanken weilen bei den Angehörigen, ihnen entbietet das Büro des Grossen Gemeinderates sein herzliches Beileid», schreibt Steiner.

Seit zwölf Jahren im Gemeinderat

Gemeinderat Hari nahm ab den Erneuerungswahlen 2006 für die Evangelische Volkspartei EVP Einsitz im Illnau-Effretiker Stadtparlament.

Er war von 2008 bis 2012 zudem Mitglied der vorberatenden Geschäftsprüfungskommission, wo er zugleich als Aktuar wirkte. Mitte April wurde er mit 631 Stimmen wiedergewählt.

Die Abdankung findet am Freitag, 6. Juli, um 14 Uhr, beim Grab auf dem Friedhof Illnau statt. Der Gottesdienst folgt anschliessend um 14.30 Uhr in der Reformierten Kirche in Illnau. (zo)