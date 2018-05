Ein Bewohner aus dem Grüt ist in der Nacht auf Freitag mächtig erschrocken. «Ich erwachte ab einem höllisch lauten Lärm», sagt der Mann, der anonym bleiben möchte. Ein riesiges Flugzeug sei gegen drei Uhr morgens sehr tief über sein Haus geflogen. «Im ersten Moment dachte ich an einen Armee-Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg.»

Er sei sicher, der Lärm habe viele andere Wetziker ebenfalls geweckt. Er wisse, dass gewisse Maschinen eine spezielle Bewilligung erhielten, mitten in der Nacht über bewohntes Gebiet zu fliegen. «Die Rega bei einem Notfall zum Beispiel.» Der Flieger von gestern Nacht habe aber eher nach einem Frachter geklungen. «Ich frage mich, ob der eine Erlaubnis hatte», so der Mann. Er bezweifle es.

Nachtflugverbot existiert nicht

Urs Holderegger, Sprecher des Bundesamts für Zivilluftfahrt BAZL, weiss sofort, worum es geht. «Ja, der darf das», sagt er. Beim Flugzeug handle es sich tatsächlich um einen Frachter, und zwar um den grössten der Welt: Eine ukrainische Antonow. Sie habe die Erlaubnis, nachts auf rund 8000 Metern Höhe von Bratislava nach Châteauroux zu fliegen.

Es sei aber nicht das erste Mal, dass sich jemand wegen des Lärms der Maschine melde. Der Frachter werde nicht nur im Oberland, sondern in der ganzen Schweiz wahrgenommen. «Diese Flüge finden regelmässig statt und wecken hie und da jemanden.» Die Antonow sei mit einer Propellern ausgestattet und fliege tiefer als ein Linienjet. «Daher hört an ihn auch besser», so Holderegger. Viele Leute seien der Meinung, in der Schweiz herrsche ein Nachtflugverbot. Dem sei aber nicht so.

Die Antonow über Wetzikon: Auf dem Programm Flightradar 24 sieht man die Route des Frachters. (Bild: Screenshot)