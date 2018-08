Von Mitte August bis zirka Mitte November finden in Wetzikon an der Löwen-, Ettenbohl- und Bachstrasse Werkleitungs- und Strassensanierungen statt, wie es in einer Mitteilung der Stadt heisst. Ebenfalls Teil dieses Projektes sei der Ausbau des Bachdurchlasses in der Ettenbohlstrasse.

Die Bauetappen sehen wie folgt aus:

Verkehrsbehinderungen während den Bauarbeiten sind laut Schreiben unumgänglich. Die Durchfahrt der erwähnten Strassenabschnitte sowie die Zugänglichkeit zu den Liegenschaften sind teilweise erschwert.

Die Bauarbeiten sind von den Witterungsbedingungen abhängig und können sich verzögern. Die Stadt bittet, die Verkehrs- und Baustellen­signalisationen zu beachten. (zo)