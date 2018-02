Wetzikon ist so etwas wie das Little Italy des Zürcher Oberlands. Von den knapp 45 Restaurants in der Stadt - Cafés und Imbissbuden ohne Sitzbereich nicht eingerechnet - ist gut ein Drittel auf die italienische Küche spezialisert. Und ein Viertel auf Pizza. Elf Pizzerien streiten sich um die Oberländer Gäste.

In den vergangenen zwei bis drei Jahren sind es auch immer mehr geworden. Mamma's Cucina in einstigen Geschäftsräumen in Unterwetzikon, Basilico Rosso im ehemaligen Dorfladen in Robenhausen und unlängst Mr. Pizza e Pasta im Restaurant Talhof sind drei Italienier, die ganz neue Standorte in Wetzikon eröffneten. Dazu kommt der Kebab-Imbiss Sole, der sein Lokal kürzlich zum Restaurant ausbaute und sein Angebot um Pizzas erweiterte. Schliesslich ist da das fast schon als Wanderrestaurant bekannte Da Pepino, das vor Jahren in der «Trompete» startete, zeitweilig im «Drei Linden» gastierte und nun den einstmals niedergebrannten und wiedererrichteten Imbiss am «Ochsen»-Kreisel in Kempten übernommen hat.

Pächterwechsel ohne Folgen für den Mix

Dazu kommt, dass Pächterwechsel im Restaurant Ochsen, im Primo und im Il Casale an der italienischen Ausrichtung der jeweiligen Restaurants nichts änderten. Im Primo macht das Sinn, hat das Restaurant doch einen eingebauten Holzofen für Pizzas. Und das «Il Casale» ist als italeinisches Restaurant konzipiert worden. Der «Ochsen» indes hat mittlerweile wohl eine italienische Tradition, war aber einst auch mal ein chinesisches Restaurant.

Es gab in der Vergangenheit indes auch das umgekehrte Phänomen: Italienische Restaurants, die eingegangen sind. Allen voran der Oberländer Pionier in Sachen Pizza-Lieferdienst namens Pizza Connection. Dort, wo die Connection einst ihr Imperium aufgebaut hatte, ist heute mit dem Molly Malone's ein Irish Pub beheimatet.

Hohe Beteiligung an der Umfrage

Züriost wollte nun wissen, ob die Wetziker den Restaurant-Mix trotz italienischer Dominanz ausgewogen genug finden. Und natürlich, wo es die beste Pizza gibt. An der Umfrage zum Gastromix beteiligten sich bislang gut 280 Personen, an jener um die beste Pizza gut 320.

Das Befinden der Oberländer in Bezug auf den Gastro-Mix ist relativ klar: Es hat zu viele italienische Restaurants in Wetzikon. 43 Prozent der Abstimmenden finden den Gastromix nicht gut. Immerhin 32 Prozent glauben, der Markt werde sich schon selber regulieren - die Pizzerien, die es nicht braucht, würden ganz einfach wieder verschwinden. Nur 15 Prozent haben keine Meinung zum Gastro-Mix, zumal sie ihre Pizza ohnehin lieber andernorts essen. Gerade mal 10 Prozent finden, es könne nicht genug italienische Restaurants in Wetzikon geben.

Aber viel relevanter ist die Frage: Wo gibt es denn nun die beste Pizza in Wetzikon? Hier die Rangliste mit der Prozentzahl an Stimmen (Stand: Montag, 26. Februar, 12 Uhr):