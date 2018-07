Elvis sei für ihn die Initalzündung gewesen. Seit er ihn als Kind zum ersten Mal gehört habe, sei ihm klar gewesen, dass er Musiker werden wollte, sagte Toni Vescoli als Gast im Lunchtalk vom Montag. Und das wurde er dann auch: In den 60er Jahren wurde Vescoli als Leadsänger der Rock-Band «Les Sauterelles» bekannt, mit der er etwa den Nummer-Eins-Hit «Heavenly Club» hatte.

Neben Elvis habe sein «musikalischer Tisch» weitere drei Beine: «Bob Dylan, die Beatles und die Rolling Stones.» Trotzdem habe es ihn anfangs gestört, das die Sauterelles als die «Swiss Beatles» vermarktet worden seien. «Aber mittlerweile ist das in Ordnung, wir gehörten ja wirklich zu den ersten, die in der Schweiz Musik dieser Art machten.»

Ruthli vertrieb die Groupies

Aufgewachsen ist Vescoli in Küsnacht und Peru. Nach Abstechern nach Zürich, Dietikon und Schmerikon, zogen er und seine Frau Ruth 1971 Wila, wo sie ein altes Bauernhaus kauften. «Mir wurde gesagt, das Haus sei nicht bewohnbar. Ich habe erwidert: ‹Für uns schon›.» Wichtiger sei ihm gewesen, dass es sonnig und schön gelegen sei. «Das Stadtleben hat seinen Reiz, aber als Musiker ist man eh schon viel um Menschen, dann braucht man Zuhause die Ruhe.»

Mit Ruth – er nennt sie konsequent «Ruthli» –, ist Vescoli mittlerweile seit 50 Jahren verheiratet. Eigentlich hätten sie das beide nie gewollt. Nach einigen Bussen wegen dem Vergehen «Konkubinat» sei es ihm und «Ruthli» dann aber zu teuer geworden, weshalb sie schliesslich doch vor den Altar traten. «Ruthli» habe auch geschaut, dass Schluss mit den Groupies gewesen sei, so Vescoli.

Inspiration für Polo Hofer

Kurz vor der Übersiedlung nach Wila lösten sich «Les Sauterelles» auf und Vescoli begann, als Unterhaltungsredaktor beim SRF zu arbeiten.

Daneben machte Vescoli weiterhin Musik. Allerdings auf Mundart und alleine. «Ich war aber auch so weiterhin immer wieder in den Top-10.» Damit sei er damals eine absolute Ausnahmeerscheinung gewesen. «Polo hat mir einmal gesagt, ich hätte ihn inspiriert.»

Dank der Erfolge habe er es sich nach vier Jahren leisten können, den Job beim SRF aufzugeben. «Ich machte doch lieber mehr Musik, als meine Zeit in Sitzungen zu verbringen.» Wirklich gepasst habe er sowieso nicht zum Schweizer Fernseher. «Ich war ein Exot und eckte häufig an.»

Einmal sei er gar des Diebstahls bezichtigt worden: «Ich habe mir in der Senderegie Bänder geholt, weil eine Band spontan noch weitere Songs spielen wollte. Da hiess es, der Vescoli hat Bänder geklaut.»

Mittlerweile gibt es auch «Les Sauterelles» wieder: «1970 habe ich gedacht, ich lege die Band in ein Grab, aber es war nur eine Tiefkühltruhe.» 1993 gaben sie das erste Comeback, sie treten bis heute auf.

«Machst du eigentlich noch Musik?»

Verändert habe sich in seinen fast 60 Jahren in der Musikszene vor allem eines: «Heute ist Musik kein Ereignis mehr.» Das sei einst anders gewesen: «Wenn wir früher spielten, wusste das das ganze Dorf.»

Zudem lasse sich die Musik schwieriger vermarkten: «Mit dem ersten Album sind wir einmal ins Radio, dann wusste die ganze Schweiz, dass wir eine Platte gemacht haben. Heute muss ich zu 20 Lokalradios und am Schluss fragt mich einer: ‹Du, machst du eigentlich immer noch Musik?›»

Deshalb sei er dankbar um die treuen Fans. «Ich sehe immer wieder dieselben Gesichter im Publikum.»

«Allei dihei» ist noch auf der «Löffelliste»

Das Haus in Wila baute Vescoli nach und nach um, zum grossen Teil selber. Irgendwann sei es ein richtiges «Bijou» geworden. Mit erwachsenen Kindern habe es aber trotzdem keinen Sinn mehr gemacht, 10 Zimmer zu bewohnen. 2008 übersiedelten er und «Ruthli» in eine Wohnung nach Wald. Das habe zwar auch weh getan, aber: «Man muss vorwärts schauen, man wird nicht jünger.» Und er sei froh, die 5000 Quadratmeter Garten nicht mehr zu haben. Auf der grossen Terrasse in Wald habe es denn auch keine einzige Pflanze. «Wieso auch, es hat ja genug Grün rundherum.»

Die letzte Frage, die Vescoli vom Lunchtalk-Moderator Stefano Bollmann gestellt bekommt, lautet: «Hast du noch etwas auf deiner Löffelliste?» Vescolis Antwort: «Mein neues Album ‹Allei dihei› fertigstellen.» Es sei vom Inhalt her sehr persönlich und soll Anfang 2019 erscheinen.