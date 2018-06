So sieht das Plattencover aus, das seit dem 1. Juni in Plattenläden verfügbar ist. (Foto: PD)

Das Video ist um die Schweiz gegangen. Nachdem das Frauensextett Härz in der SRF-Sendung «Happy Day» aufgetreten war, gingen tausende von CD-Bestellungen auf der Website der Gruppe ein. Die Ex-Wetzikerin Tabea Vogel, die im Sextett singt, traute ihren Augen kaum, als sie es sah. Alle hätten daraufhin beim Versand der Platten geholfen, erzählte sie.

Die Verkaufszahlen explodierten dermassen, dass die Gruppe innert eines Wochenendes so viele CDs absetzte wie der gesamte Schweizer Musikmarkt in der vorhergehenden Woche - namentlich über 5000 Stück. Eigentlich wäre klar gewesen, dass das Platz eins in den Hitparaden bedeutet. Doch dem war nicht so. Denn der Eigenvertrieb und die mangelnde Präsenz auf Streaming-Diensten wie Spotify verhinderten offizielle Zahlen. Also ist die Platte bislang nicht in der Schweizer Hitparade registriert.

Das könnte sich nun ändern. Das Sextett hat laut ihrem Promoter Rolf Schlup einen Plattenvertrag mit dem Vertrieb Phonag abgeschlossen – gültig per 1. Juni. «Das heisst, dass die Platte nun doch noch charten kann», sagt Schlup. Ob das geschieht, ist noch nicht klar, sind doch schon etliche tausend Exemplare der CD verkauft. Schlup: «Die CD steht über den Eigenvertrieb schon knapp vor Gold. Das heisst knapp vor 10'000 verkauften Einheiten.» Und verschmitzt fügt er an: «Läuft wie geschmiert.»