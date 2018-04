Die Grüne Wetzikon will die Bürger zwei Tage vor den Wahlen noch mobilisieren und aufklären. «Aufgrund des unterdurchschnittlichen Eingangs von Wahlkuverts bei der Stadt Wetzikon ist eine sehr tiefe Wahlbeteiligung bei den Stadtrats- und Gemeinderatswahlen am Sonntag zu erwarten», schreibt die Partei in einer Mitteilung.

Um Fragen rund um das Ausfüllen und Abgeben der Wahlunterlagen zu beantworten, hat die Partei deshalb eine Telefon-Hotline eingerichtet. Unter der Nummer 077 488 04 84 werden Wahlfragen beantwortet. Der Gratisdienst ist am Samstag von 8 bis 22 Uhr und am Sonntag von 8 bis 10.45 Uhr erreichbar.