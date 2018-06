Nachdem die Mütternband Härz dank eines Auftritts in der SRF-Sendung «Happy Day» zum überraschenden Verkaufsschlager geworden ist, erstaunt die jüngste Meldung wohl nicht mehr so sehr. Das Sextett, dem auch die Ex-Wetzikerin Tabea Vogel angehört, hat mit der ersten Platte inner weniger Wochen bereits Goldstatus erreicht.

Nach dem Auftritt in der Sendung verkaufte die Band über 5000 Platten innert eines Wochenendes. Für die goldene Schallplatte benötigte es insgesamt 10'000 verkaufte Exemplare. Der Wert ist nun erreicht und die Platten sind übergeben, wie einem Facebook-Post der sechs Frauen zu entnehmen ist. Die Übergabe habe bei Sängeirn Isabelle Rettenmund im Emmenthal stattgefunden – bei Grill und prächtigem Wetter.

Tabea Vogel sagt dazu nur: «Mir fehlen die Worte. Ich kann es kaum glauben.» Und die sechs Frauen schreiben auf Facebook, sie freuten sich auf alles, was noch komme. Was das genau ist, bleibt momentan ungeklärt. Denn eine ganze Reihe von Konzerten sind abgesagt worden, darunter auch jenes in «Das Zelt» in Uster, das am 4. Oktober über die Bühne hätte gehen sollen.