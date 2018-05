Will in die Wetziker Schulpflege: Die zweifache Mutter Anna Meinen von der GLP. (Foto: PD)

Wie die Grünliberale Partei in einer Medienmitteilung schreibt, arbeitet Anna Meinen als Onkologiepflegefachfrau im GZO Spital in Wetzikon. Sie habe diverse Fortbildungen im Bereich Kommunikation und Führung absolviert. Die Mitgründerin der Regionalgruppe Wetzikon von «Aufgetischt statt weggeworfen» engagiere sich zudem regelmässig bei diversen Anlässen in Wetzikon. Meinen ist verheiratet, hat zwei Töchter im Teeniealter und wohnt seit 17 Jahren in Wetzikon.

Mit ihren beiden schulpflichtigen Kindern habe sie viele Facetten der Primarschule und der Oberstufe Wetzikon aus Elternsicht kennengelernt. Sie sei zudem während acht Jahren mit grossem Engagement (Integrationsprojekte und «gsunde Znüni») im Elternrat der Schule Feld aktiv gewesen.

Als Mutter, langjährige Erwachsenenbildnerin im Pflegeberuf und als Spielgruppenleiterin kenne sie die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen, so die GLP.