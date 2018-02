Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben mussten gestern Dienstagabend um 18:30 Uhr an die Preyenstrasse in Wetzikon ausrücken. Den vermuteten Gasgeruch konnte die Feuerwehr vor Ort bestätigen, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Umgehend seien Messungen eingeleitet und die Umgebung nach möglichen Austrittsquellen durchsucht worden. Allerdings hätten weder die Messgeräte noch die Kontrolle der Umgebung den Gasaustritt bestätigt. Trotzdem habe man noch einen ABC-Messbus beigezogen. Auch dieser habe jedoch die Ursache für den Gasgeruch, trotz zusätzlichen Messgeräten, nicht eruieren können.

Da weder eine Gefährdung für die Gesundheit der Anwohner noch eine Explosionsgefahr bestanden habe, habe man auf zusätzliche Abklärungen verzichtet, heisst es weiter. Um 22 Uhr wurde der Einsatz, an dem auch die Kantonspolizei Zürich und eine Einheit vom Schutz & Intervention Winterthur mit dem ABC-Messbus der GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich beteiligt waren abgeschlossen. zo