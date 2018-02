Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben hatte im Jahr 2017 insgesamt 163 Einsätze. Damit wurde der bisherige Erfolg aus dem Jahr 2011 um einen Einsatz übertroffen, wie sie in ihrer Mitteilung schreibt. Durchschnittlich wurde die 2008 gegründete Feuerwehr jährlich 131 Mal alarmiert. Meistens rückte sie wegen Bränden aus: im Schnitt 25 Mal. Im Jahr 2017 löschte sie 40 Brände.

1292 Einsatzstunden wurden 2017 geleistet – der Schnitt liegt bei 792. Wegen Unwetter rückte die Feuerwehr 29 Mal aus und leistete 370 Einsatzstunden – der Schnitt beträgt zwölf Einsätze mit insgesamt 220 Stunden.

Während durchschnittlich 14 Brandmelder jährlich Fehlalarm auslösten, waren es 2017 fünf – ein Minusrekord.

Der grösste Einsatz war in Adetswil Ende Februar 2017, als die Feuerwehr mit einem Hubretter 19 Stunden lang in Bäretswil half. Im März verhinderte sie die Ausbreitung eines Brandes in einer Gewerbeliegenschaft an der Schönaustrasse in Wetzikon. Im Juli löschte sie einen Brand in einem Wohnhaus an der Bahnhofstrasse und konnte das Dach retten.