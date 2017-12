Die SP Wetzikon übt Kritik am Wetziker Stadtrat und an der FDP. (Archivbild: Fabio Meier)

«Der Stadtrat demaskiert sich selbst», schreibt die SP Wetzikon in einer Mitteilung. Sie reagiert damit auf den Entzug des Ressorts Energie aus der Hand von Esther Schlatter (GLP). Die Behörde hatte der Stadträtin das Ressort Mitte Dezember entzogen, weil es zwischen ihr und den Stadtwerken zu unüberwindbaren Differenzen gekommen sei.

Dieser Schritt sei falsch, so die SP, nach dem Motto: «Wenn du nicht tust, was wir wollen, nehmen wir dir dein Ressort weg.» Notabene dasjenige, das bei der Ämterverteilung keiner der amtierenden Stadträte für sich beanspruchen wollte, so die Partei. So stelle sich die bürgerliche Mehrheit im Stadtrat das Funktionieren eines demokratisch gewählten Gremiums vor. Das erinnere an einen Kindergarten.

Vorwurf: Doppelmoral

Dass Vorgesetzte und Untergebene nicht gleicher Meinung sein müssten, wüssten alle, die in solchen Verhältnissen ihre tägliche Arbeit verrichten. Hierarchie verlange Loyalität, eine Kompetenzaufteilung klare Absprachen und Respekt. «Das verlangt der

bürgerliche Stadtrat von anderen, ist aber seinerseits nicht bereit, selbst diesem Credo nachzuleben.»

Das Ganze wirke inszeniert und orchestriert, um eine missliebige politische Gegnerin zu isolieren. Die Wahlen 2018 stünden vor der Tür. Prominent äussere dabei ausgerechnet die FDP Wetzikon harsche Kritik, obwohl sie auch nur mit einem Sitz im Stadtrat vertreten ist. «Wer war für die entscheidenden Dossiers bis Mitte 2016 zuständig? 2010 bis 2014 die FDP, bis Mitte 2016 die SVP. Und jetzt soll ausgerechnet die Nachfolgerin, die zuerst den überlassenen Pendenzenberg angehen musste, für ihre klare strategische Linie abgestraft werden?»

Die SP Wetzikon erwarte von einem Stadtrat mehr politisches Sensorium. «Und vor allem: den sofortigen Widerruf dieses Entscheides.» Der Wille der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sei zu respektieren.