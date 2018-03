Freitagabend in Ettenhausen: Ein Fahrradfahrer legt eine kurze Pause ein, um die Muskeln zu dehnen. Dabei geniesst er die Aussicht auf den idyllischen Weiler zwischen Hinwil und Wetzikon und die letzten Sonnenstrahlen des Tages. Weniger genüsslich hingegen ist für ihn der Anblick der Abfälle am Strassenrand, dem er von Zeit zu Zeit während seiner Fahrradtouren ausgesetzt ist. Er bestätigt vor Ort das, was einige Tage zuvor auf Facebook eine Welle der Entrüstung verursacht hat: Die Ringwilerstrasse ist von Littering betroffen.

Jeden Tag fahre der Hinwiler vier Mal dieselbe Strecke zur Arbeit und zurück. «Ich bin sehr traurig, dass sich mit der Zeit so viel Müll neben der Ringwilerstrasse ansammelt», so der Mann, der anonym bleiben will. Er könne nicht nachvollziehen, wieso manche Leute so sorglos mit der Umwelt umgehen.

Kampf gegen Kehricht

«Ich habe in der Natur auch schon Kühlschränke gesehen», so der Fahrradfahrer. Diese seien aber schnell entfernt worden. «Ich denke, dass die Gemeinde schnell einschreitet, wenn sie Littering entdeckt.» Da die Strasse über keinen Spaziergängerweg verfügt, komme der Abfall wohl aus offenen Autofenstern zum Strassenrand geflogen.

Er selbst nehme deswegen manchmal einen Abfallsack mit, wenn er mit dem Velo unterwegs sei. Sein Kampf für eine saubere Umwelt erweise sich hierbei aber als Sisyphusarbeit. Für eine kurze Dauer sei man nach dem Aufklauben vom widerwärtigen Anblick verschont. Aber nach einer Weile stächen die Abfälle erneut ins Auge.

«In der Stadt oder in einem armen Land würde mich so ein Anblick nicht überraschen. Aber so etwas darf es doch nicht in der Schweiz auf dem Land geben», so der Hinwiler. Er ist nicht der einzige, der selbst die Initiative ergreift. Vorletztes Wochenende war es eine Frau, die mit dem Hund Gassi ging und den Strassenrand reinigte.

Auf Facebook postete sie die Bilder: Zum Blechabfall gesellen sich Petflaschen, Plastiksäckli und Zigarettenpackungen hinzu. Auf Facebook solidarisierten sich die Hinwiler mit der Frau und bekundeten letzte Woche ihre Trauer wegen des kontaminierten Strassenrandes. Sie können nicht verstehen, wieso manche Leute dem Littering verfallen.

Bestürzung wegen Güsel

Eine Userin aus der Gruppe «Du bisch vo Hinwil, wenn...» artikuliert ihre Entrüstung auf humoristische Weise: «Ich wäre für eine DNA-Probe. Jeder Einzelne müsste dann seinen Müll selbst nackt wegräumen. Aber das ist ja heutzutage nicht möglich.» Eine andere Nutzerin schreibt: «Traurig. Ich verstehe das nicht. Ich bin anders erzogen worden. Danke dir und danke allen Anderen, die darauf achten, dass die Strassen, Wiesen, Wälder, Bäche und Flüsse wieder sauber werden oder bleiben.» Andere Hinwiler bemerken, sie würden ebenfalls Littering bekämpfen oder drücken den Wohltätern ihren Dank aus.

Weil ein Teil der Ringwilerstrasse zu Hinwil gehört und der andere zu Wetzikon, sind beide Gemeinden für die Reinigung zuständig. Der Unterhaltsdienst von Hinwil habe am Donnerstag das letzte Mal die Strasse überprüft und keinen Abfall entdeckt, so Roger Winter, Gemeindeschreiber von Hinwil. «Littering kommt überall vor, aber wir konnten auf der Ringwilerstrasse keine speziellen Vorkommnisse wahrnehmen.»

Marcel Peter, Stadtschreiber von Wetzikon, sagt dasselbe über den Wetziker Teil der Ringwilerstrasse, fügt aber hinzu: «Es kommt zwischendurch vor, dass Abfall illegal – auch an der Ringwilerstrasse – entsorgt wird.» Die Strasse werde im normalen Reinigungsintervall alle vier Wochen mit der Wischmaschine gereinigt. Der Wetziker Unterhaltsdienst leere täglich die öffentlichen Abfallbehälter. Bei dieser Tour werde auf unsachgemäss entsorgten Abfall geschaut. «Teilweise werden wir auch von Privatpersonen auf solchen Abfall aufmerksam gemacht», so Peter. Im Normalfall rücke der Unterhaltsdienst innerhalb Tagesfrist aus.

Littering könne von der Polizei mit Ordnungsbussen von 50 Franken geahndet werden. Seit 2010 seien in Wetzikon 96 Ordnungsbussen wegen Littering verteilt worden, aber keine davon sei im Bereich der Ringwilerstrasse erfolgt, so Peter.