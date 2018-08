«Ich habe alles auf der Bahn gelassen, was ich konnte, und wurde mit Silber belohnt. Wahnsinn!», sagte die überglückliche Wetzikerin. (Foto: Keystone)

Fabienne Schlumpf feiert in Berlin ihren bisher grössten Erfolg. (Foto: Keystone)

Die 27-jährige Wetzikerin Fabienne Schlumpf gewann an den EM in Berlin die vierte Medaille für die Schweiz. Über 3000 m Steeple holte die Zürcher Oberländerin Silber. Sie musste sich einzig der Titelverteidigerin Gesa-Felicitas Krause aus Deutschland geschlagen geben.

Schlumpf kam nach 9:22,29 Minuten ins Ziel und blieb nur knapp eine Sekunde über ihrem Schweizer Rekord aus dem Vorjahr. Die Wetzikerin hatte die EM-Medaille in Berlin schon lange als Zielsetzung festgelegt. In der Saisonvorbereitung war sie allerdings durch eine Sehnenentzündung zurück geworfen worden. Nun kam sie aber doch noch rechtzeitig in Form.

Auf den Punkt topfit

«Es fühlt sich super an», sagte die sichtlich ausgepumpte, aber überglückliche Schlumpf im TV-Interview. «Das war meine schwierigste Saison. Ich hatte mir 2016 (Schlumpf wurde damals EM-Fünfte - die Red.) diese Medaille als Ziel gesetzt und hatte nach der Verletzung Zweifel. Nun wurde ich auf den Punkt hin topfit, das macht mich glücklich und stolz.»

«Ich habe alles auf der Bahn gelassen, was ich konnte, und wurde mit Silber belohnt. Wahnsinn!»

Fabienne Schlumpf

Schlumpf sorgte wie schon im Vorlauf während des ganzen Rennens für Tempo. Erst auf der letzten Runde musste sie die Führung an Krause abgeben. «Ich lief mit der gleichen Taktik wie im Vorlauf, habe alles auf der Bahn gelassen, was ich konnte, und wurde mit Silber belohnt. Wahnsinn!» Der Moment, als Krause sie überholte, brachte sie nicht aus dem Konzept. «Ich hatte mir vorgenommen bis zum letzten Meter zu laufen und nicht zu schauen, was die Konkurrenz macht.»