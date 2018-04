Pascal Bassu (SP) und die Bisherige Esther Schlatter (GLP) lieferten sich im ersten Wahlgang der Wetziker Stadtratswahlen am 22. April ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nur eine Stimme Unterschied trennte die zwei. Am Schluss scheiterten beide am absoluten Mehr (wir berichteten).

Die Parteispitze der SP hatte am Dienstagabend entschieden, dass sie für den vakanten Wetziker Stadtratssitz im zweiten Wahlgang vom 10. Juni 2018 nochmals Pascal Bassu ins Rennen schicken will (wir berichteten). Esther Schlatter hingegen teilte gestern Samstagabend mit, dass sie auf den zweiten Wahlgang verzichtet. Der Grund: fehlendes Vertrauen in die aktuelle Stadtratskonstellation.

Auf «verwerfliche Art» entmachtet

In der Mitteilung zu ihrem Verzicht findet Schlatter deutliche Worte: Als Stadträtin habe sie sich immer dafür eingesetzt, dass es in den Themen qualitative Stadtentwicklung, effizienter Einsatz der Mittel, Transparenz und einen nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen vorwärts gehe.

Dieser Einsatz habe letztendlich dazu geführt, dass sie auf «politisch und moralisch verwerfliche Art» durch den Teil-Ressortentzug entmachtet und mittels einer «Schmutzkampagne» angefeindet wurde (wir berichteten). Dass ihr zur Wiederwahl im ersten Wahlgang fünf Stimmen gefehlt haben, sei das Ergebnis dieser Kampagne.

Video zum ersten Wahlgang am 22. April 2018: (Video: Annette Saloma)

Kein Verzicht für immer

Den Verzicht begründet Schlatter mit fehlendem Vertrauen. Leider könne sie in der aktuellen Konstellation im Stadtrat nicht darauf vertrauen, dass es in einer neuen Legislatur keine weiteren «unschönen Aktionen» gibt. Deshalb sei sie zum Schluss gekommen, dass mit der aktuellen Zusammensetzung des Stadtrates eine sachlich fundierte Politik im Parlament besser möglich sei.

Das bedeutet aber nicht, dass Esther Schlatter vom Wetziker Stadtrat gar nichts mehr wissen will. Zusätzlich zu ihrem Verzicht teilt sie auch klar mit, dass sie sich eine erneute Kandidatur für den Stadtrat ausdrücklich vorbehalte. (eka)