Wenige Stunden nachdem der Wetziker Stadtrat bekannt gab, dass er Esther Schlatter das Teilressort Energie entzieht, reagiert die GLP-Politikerin mit einer eigenen Medienmitteilung. Der Entzug sei willkürlich und stark politisch motiviert, schreibt Schlatter darin. Dies zeige sich schon in der Begründung. «Der Stadtrat rechtfertigt den Ressortentzug mit der Situation in den Stadtwerken, entzieht mir jedoch aber den ganzen Bereich Energie sowie das Präsidium und damit den Einsitz in der Energiekommission.» Der Entscheid sei politisch und wahltaktisch motiviert.

«Das erzeugt Widerstände»

Die Wetziker Stimmbürger hätten sie 2016 aufgrund ihres Leistungsausweises bei Themen wie Transparenz, Landgeschäften oder dem Referendum gegen das überteuerte Bushofprojekt gewählt, schreibt Schlatter. Beim Bushof könne Wetzikon dadurch zwischen 9 und 16 Mio Franken Steuergelder sparen.

Ihr Engagement bedeute, dass sie Dinge kritisch hinterfrage und auf Missstände hinweise. «Das wird nicht immer begrüsst und erzeugt Widerstände.» Mit Entscheid vom 20. Dezember entziehe ihr nun der Stadtrat den Bereich Energie und verhindere dadurch, dass sie ihren Wählerauftrag weiterhin ausführen könne.

Rekurs beim Bezirksrat

Gegen den gesamten Entscheid werde Schlatter Rekurs beim Bezirksrat einreichen. Die Bevölkerung will sie laufend über die Ergebnisse informieren. «In der Zwischenzeit werde ich mich mit aller Kraft im Rahmen des Möglichen weiterhin für Wetzikon und seine Einwohner einsetzen.»