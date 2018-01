Was haben Sie sich für das Jubiläum des Winterzaubers einfallen lassen?

Claudio Gabuzzini: Wir werden das Tobel noch intensiver als sonst beleuchten. Nicht nur die Wasserfälle, sondern auch der ganze Wanderweg wird beleuchtet sein. Das Tobel soll leuchttechnisch ein richtiger Anziehungspunkt sein. Zudem gibt es dieses Jahr einen Infostand beim Eingang zum Tobel. Dort werden wir Fragen zu uns und dem Winterzauber beantworten. Wir möchten, dass die Leute wissen, dass dies kein von der Stadt organisierter Anlass ist, sondern wir alles organisieren und montieren.

Auch die Genossenschaft «Weihnachtsbeleuchtung für Wetzikon» wird an diesem Stand vertreten sein, weshalb?

Das passt thematisch gut zusammen, da wir ja auch mit Licht arbeiten. Wir möchten ihnen Gelegenheit geben, ihr Projekt zu präsentieren und hoffen, dass sie es schaffen, genug Geld für eine Wetziker Weihnachtsbeleuchtung zusammenzubringen.

Das letzte Jahr haben die Evel Rowdies den Anlass erstmals organisiert. Wie haben Sie dies erlebt?

Wir waren sehr überrascht; der Winterzauber war ein Riesenerfolg und es war «pumpenvoll». Damit hatten wir nicht gerechnet, da der Anlass meines Wissens die Jahre davor nicht mehr ganz so gut besucht gewesen war. Es lag sicher einerseits am tollen Wetter – alles war weiss verschneit und zugefroren – andererseits waren die Leute wohl auch neugierig, was wir Rocker aus dem Winterzauber machen. Wir bekamen viel positives Feedback, auch die kleinen Änderungen kamen gut an.

Welche Änderungen haben Sie denn vorgenommen?

Am Sonntag führten wir ein Tellerfrühstück ein und zusätzlich zum DJ haben wir immer noch einen Live-Act. Dieses Jahr spielt die regionale Band «The Frogs». Zudem hatten wir im Zelt Servicepersonal, so dass die Leute das Essen nicht mehr holen mussten. Dieses Jahr werden wir noch mehr Leute im Service einsetzen, um die Wartezeiten zu verkürzen. Wir möchten auch die Stadt mehr involvieren - dieses Jahr hält die Parlamentspräsidentin Sandra Elliscassis (FDP) am Samstagabend eine kurze Rede. Zudem gibt es neu ausserhalb des Festzeltes einen Take Away-Stand für Leute, die nicht ins Festzelt wollen, aber trotzdem das beleuchtete Tobel bewundern und etwas essen wollen.

Trotz den vielen Besuchern hatten Sie ein Minus von mehreren tausend Franken.

Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass wir den bisherigen Veranstaltern einiges an Infrastruktur abkaufen mussten.

Wie haben die Leute darauf reagiert, dass neu ein Motorradclub den Anlass organisiert?

Wir haben schon gemerkt, dass wir uns zuerst beweisen müssen. Unterstützung zu finden war etwas schwieriger, weil wir halt Rocker sind. Dieses Jahr ist es schon ein wenig einfacher, weil man gesehen hat, dass der Anlass mehrheitlich bleibt wie er ist. Beispielsweise erhalten wir nun den Generator der Stadtwerke gratis.

Ihr Budget beträgt über 20'000 Franken. Wie finanzieren Sie sich?

Einerseits unterstützt die Stadt den Anlass dieses Jahr mit mehreren Hundert Franken. Zusätzlich gehen wir auf Betteltour bei regionalen Firmen. Den Rest hoffen wir, durch die Einnahmen in der Gastronomie am Anlass selbst abdecken zu können. Einen Eintritt werden wir nie verlangen, aber wir werden nicht darum herumkommen, die Preise bei Essen und Getränken ein bisschen anzupassen. An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei den Firmen und Privatpersonen, die uns bereits Unterstützung zugesichert haben.

Was wünschen Sie sich wettermässig für den Winterzauber?

Natürlich wäre es toll, wenn das Tobel wieder verschneit wäre. Aber wir werden die Beleuchtung so gestalten, dass es so oder so wunderschön wird im Kemptner Tobel. Am Schlimmsten wäre, wenn es regnen würde. Alles andere ist zu verkraften.

www.winterzauber-wetzikon.ch