Die Wetziker finden Ihre Pizzas die besten. Sind Sie überrascht?

Giusi Tauriello: Wir waren beim Start bescheiden und sagten, dass wir innerhalb von fünf Jahren zu den besten zehn Restaurants in Wetzikon gehören wollen. Ich denke, das haben wir geschafft. Wir haben jedenfalls gute Feedbacks der Gäste.

Wie gut sind Sie ausgebucht?

Wir haben mittags und abends meist voll. Es läuft sehr gut.

Gibt es Ihres Erachtens zu viele Pizzerien in Wetzikon?

Es gibt nur vier echte italienische Pizzerien. Die «Krone» in Oberwetzikon, das «Basilico Rosso» in Robenhausen, jetzt neu das Mr. Pizza in Kempten und unser «Mamma’s Cucina». Die anderen sind keine Italiener.

Woran erkennt man ein echtes italienisches Restaurant?

Wenn Sie auf dem Schaufenster eine italienische Flagge entdecken, dann ist es sicher kein echter Italiener. Grundsätzlich geht es aber nicht ums Ambiente, sondern um die Herangehensweise und die Qualität, ums Herzblut. Man kann beispielsweise Schinken für 6 Franken kaufen, aber auch für 12 Franken. Das ist auch Charaktersache – und ich denke, man merkt es letztlich auf der Pizza.

Wenn Sie den Schinken für 12 Franken nehmen, schlägt sich das wohl auf den Preis nieder.

Wir sind nicht die günstigsten, aber auch nicht die teuersten in Wetzikon. Ich bin aber überzeugt, dass die Gäste gerne zwei oder drei Franken mehr bezahlen, wenn sie dafür bessere Qualität erhalten.

Hat Ihr Pizzaiolo ein Geheimnis, ein spezielles Teigrezept etwa?

Viele Pizzaiolos haben solche Rezepte. Manche nutzen etwa Bier statt Wasser. Mein Pizzaiolo Antonio Commodari sagt, Wasser, Mehl und viel Liebe sei sein Rezept. Das sei sein Rezept. Er verwendet also keine besonderen Zutaten. Aber er importiert das Mehl direkt aus Italien. Wobei: Das tun vermutlich alle. Ich denke, das ist Standard.